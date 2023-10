Verso Napoli-Milan, ultima spiaggia per i tifosi: la news sui biglietti

Si avvicina sempre più Napoli-Milan ed i tifosi non stanno più nella pelle. Di seguito, gli ultimi aggiornamenti sulla situazione biglietti.

Non sta più nella pelle il popolo napoletano in vista dell’imminente sfida contro il Milan. Alle ore 20.45 di domenica 29 ottobre infatti, i rossoneri torneranno a calcare il prato del Maradona dopo il doppio trionfo dello scorso anno, che costò agli azzurri una sonora batosta in campionato per 0-4 nonché una cocente eliminazione ai quarti di Champions League. A causa di ciò, Napoli non vede l’ora di prendersi la propria rivincita sugli uomini di Pioli, con i tifosi partenopei che si apprestano a rendere l’impianto di Fuorigrotta una vera e propria bolgia.

I numeri inerenti allo stadio non lasciano infatti dubbi, con il Maradona ormai vicinissimo ad un sold-out già preannunciato. Per i più fortunati, potrebbe però nascondersi dietro l’angolo un ultimo carico di biglietti ancora disponibili.

Napoli-Milan, pochi biglietti al sold-out

Appare ormai scontato il tutto esaurito per Napoli-Milan in quanto a biglietti venduti. Già polverizzati durante la FASE 1 di vendita infatti, i tagliandi sono stati ulteriormente presi d’assalto dai tifosi sprovvisti di tessere del tifoso una volta cominciata la FASE 2. Uno scenario che ha contribuito al riempimento delle tribune del Maradona, che si preparano a fungere da bolgia contro i rossoneri.

Sulla piattaforma Ticketone è infatti constatabile che i biglietti siano esauriti in quasi tutti i settori dello stadio. Per i fortunati che vorranno tentare la sorte invece, qualche biglietto è ancora disponibile in Tribuna Posillipo. Secondo quanto appare sulla piattaforma di vendita, la disponibilità nel settore sarebbe bassa, con pochi posti ancora disponibili al prezzo di 165€ (115 per gli Under 14 e 140 per gli Over 60). Uno scenario che prospetta di regalare alla città un ulteriore sold-out dopo quelli affrontati con Lazio e Real Madrid.

Disponibili inoltre anche gli ultimi posti nel settore ospiti, con i tifosi del Milan pronti a rispondere coro su coro al calore dei supporter azzurri, che senz’altro non mancherà di infiammare il Maradona.