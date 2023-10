“Un posto al sole” per i fan: ora si può dormire a Palazzo Palladini

La soap opera ambientata a Napoli “Un posto al sole” è tra le più amate dagli italiani: ora si potrà anche dormire a Palazzo Palladini.

In onda su Rai 3 dal 21 ottobre 1996, ha compiuto pochi giorni fa 27 anni: è la prima soap opera interamente prodotta in Italia, nonché la più longeva. Ha milioni di fan che ogni sera si appassionano alle vicende dei protagonisti di Palazzo Palladini.

“Villa Volpicelli”, storica sede del “Palazzo Palladini” di “Un posto al sole” è il luogo in cui sono idealmente ambientate le vicende dei personaggi della soap opera ambientata a Napoli. Dallo splendido terrazzo si gode un panorama mozzafiato sul golfo della città e tutti i fan della serie sognano di poter trascorrere una notte in un’ambientazione tanto spettacolare.

Dormire a Palazzo Palladini si può: ecco come

Uno dei personaggi di “Un posto al sole” ha avviato una nuova idea diventata anche realtà: Villa Volpicelli sbarca su Airbnb. Dal 17 ottobre, grazie a un progetto di collaborazione tra Airbnb, Fremantle e RAI, sarà possibile soggiornare nel famosissimo “Palazzo Palladini” della serie TV.

Lo splendido edificio del Seicento affaccia sul Golfo di Napoli ed è sito nel quartiere di Posillipo. Da pochi giorni si è aggiunto alle oltre 52mila soluzioni prenotabili all’interno della Categoria Dimore Storiche in Europa, e la sponsorizzazione è stata molto originale.

Nel corso degli ultimi episodi andati in onda su Rai 3, uno dei personaggi decide di mettere in affitto su Airbnb una stanza del suo appartamento, di fatto dando la possibilità a tutti i fan della serie di poter trascorrere una o più notti con il risveglio mozzafiato. Due persone avranno davvero la possibilità di prenotare su Airbnb una stanza all’interno di Palazzo Palladini.

Chi alloggerà nella storica Villa Volpicelli riceverà un’accoglienza speciale: sarà il celebre custode interpretato dall’attore Patrizio Rispo a dare il benvenuto nella storica dimora partenopea.

Oltre al soggiorno, gli ospiti avranno la possibilità di assaporare la vera pizza napoletana con una cena per due persone; prendere parte a una visita esclusiva degli studi dove viene girata la serie e recitare come comparse in una puntata che poi andrà in onda; infine potranno concludere il soggiorno degustando una speciale colazione consegnata direttamente la mattina del check-out da una delle più importanti pasticcerie di Napoli.

Per prenotare il pernottamento nel celebre Palazzo Palladini basterà andare su Airbnb e cercare “Villa Volpicelli” per poi scegliere le date del soggiorno.