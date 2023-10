Onda azzurra a Verona: quanti tifosi del Napoli ci saranno allo stadio

Verona-Napoli si avvicina ed un dato sorprende gli azzurri. Accadrà al Bentegodi nel corso della sfida ai gialloblu.

Si prospetta il clima delle migliori occasioni fra gli anelli del Marcantonio Bentegodi. L’impianto veronese si prepara infatti a sostenere i propri beniamini nell’imminente match contro il Napoli, con i tifosi gialloblu in grado di far registrare sold-out in numerosi settori dello stadio. Un dato che spaventa e non poco gli azzurri, anche a causa del calore più volte dimostrato dai tifosi del Verona sugli spalti. Dal loro canto però, i partenopei potranno contare su uno splendido dato circa i napoletani giunti in Veneto per la sfida.

Verona-Napoli, il dato sui tifosi in trasferta

In occasione di Verona-Napoli, già negli scorsi giorni si era parlato di un settore ospiti sold-out al Bentegodi. Tale dato è stato però aggiornato quest’oggi dalle pagine del Corriere dello Sport, sorprendendo e non poco l’ambiente azzurro. Il quotidiano narra infatti di circa 3200 napoletani giunti in Veneto per assistere all’incontro dalle tribune dell’impianto.

Una statistica che lascia di stucco, in quanto lo spicchio dello stadio riservato agli ospiti può contenere fino ad un massimo di 1781 persone. Tale dato evidenzia dunque la presenza di ulteriori 1500 sostenitori azzurri pronti a sostenere il Napoli anche nei restanti settori dello stadio. Numeri che fanno senz’altro piacere al club partenopeo, che potrà quindi contare sulla possente risposta dei propri supporter al tifo locale.

Non è però ancora chiaro se a tutti i tifosi sopra citati sarà consentito l’ingresso al Bentegodi. Questo, a causa di quanto accaduto in mattinata fra le vie di Verona, con Ultras Napoli, tifosi gialloblu e Forze dell’Ordine protagonisti.