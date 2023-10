“Tensione tra ultras Napoli e Verona”: sale l’allarme sicurezza in città

Comincia nel peggiore dei modi la giornata per i tifosi del Napoli giunti in quel di Verona. Le news in arrivo dal Veneto sono imperdibili.

Il tanto atteso match tra Verona e Napoli continua a farsi attendere fra le mura del capoluogo veneto, dove oltre 3oo0 tifosi azzurri sono giunti, quest’oggi o nella serata di ieri, per assistere all’incontro. Purtroppo per loro però, la giornata in trasferta è cominciata nel peggiore dei modi.

Cori e lacrimogeni, tifosi del Napoli bloccati dalla Polizia

Ha dell’incredibile quanto avvenuto stamane in quel di Verona, a poche ore dall’inizio del match fra azzurri e gialloblu. Un gruppo di Ultras del Napoli è stato infatti fermato in mattinata dalla Polizia. I sostenitori azzurri sono stati avvistati tra le vie della città in atteggiamenti intimidatori nei confronti dei passanti e tifosi del Verona. Il tutto, intonando cori ed accendendo torce e fumogeni.

Secondo quanto raccolta da L’Arena, quindi, il tutto si sarebbe svolto tra Porta Nuova e viale Piave, dove il gruppo di sostenitori sarebbe stato infine fermato ed identificato dalle Forze dell’Ordine. Non è ancora chiaro se tali tifosi verranno trattenuti dalla Polizia in centrale o se sarà loro concesso l’ingresso allo stadio, dove i Carabinieri sono già schierati in attesa dell’apertura dei tornelli. Quest’ultima dovrebbe avvenire tra le ore 12 e le ore 13. Seguiranno aggiornamenti su eventuali eventi simili in città.