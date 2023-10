Osimhen via dal Napoli, inviato un osservatore in Nigeria: si prepara l’offerta per De Laurentiis?

Tornano nuovamente attive le voci di mercato inerenti a Victor Osimhen. Il bomber nigeriano è difatti finito nel mirino di un top club.

Il periodo vissuto da Victor Osimhen nell’ultimo mese non è di certo uno dei più idilliaci della sua carriera. In particolare, dopo aver superato il caso TikTok non senza polemiche, il nigeriano è stato infatti sopraggiunto da un ulteriore problema. Problema, questa volta, di natura fisica, e rimediato dal bomber degli azzurri in un’amichevole giocata dalla Nigeria contro l’Arabia Saudita. Lesione al tendine del ginocchio destro e stop di circa un mese per Osimhen, quest’oggi finito al centro di alcune dichiarazioni alquanto intriganti da parte di Aurelio De Laurentiis.

In più, lo stesso attaccante è tornato al centro di numerose voci di mercato, con le news in merito all’interesse di un top club spuntate fuori nella giornata odierna.

Cessione Osimhen, torna l’interesse dalla Premier League

Il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli sembrerebbe ormai aver definitivamente svoltato l’angolo, allontanandosi vistosamente dalla firma tanto attesa in città. Il bomber nigeriano non ha infatti trovato l’accordo con il club azzurro sulla base del rinnovo con sostanziale aumento di stipendio, portando non poco malumore nei tifosi ed in entrambe le parti coinvolte. Malumore sfociati poi nel caso TikTok, che ha indubbiamente incrinato i rapporti tra le due fazioni.

A confermare tale scenario, quindi, lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis, quest’oggi intervenuto in dichiarazioni circa Osimhen direttamente da Castel Volturno. Il patron del Napoli ha infatti parlato di umori cambiati in seguito alle strette di mano passate, che hanno contribuito a sconvolgere la situazione e a portarla ai fasti odierni. Parole che sanno di “resa” quelle da parte di ADL, che ha si ribadito la durata del contratto di Osimhen fino a 2025, ma è anche parso poco restio d’innanzi ad un’ipotesi cessione.

Nel frattempo, proprio in merito all’attaccante giungono voci dall’Inghilterra, dove un nuovo club di Premier League si sarebbe accodato alla cerchia di team interessati al bomber. Trattasi del Liverpool, come riportato da The Sun. Il quotidiano inglese ha quindi narrato che Jurgen Klopp in persona avrebbe addirittura mandato un proprio scout in Nigeria, per seguire dal vivo le prestazioni di Osimhen. Spedizione conclusasi poi male a causa dell’infortunio patito dall’ex Lille dopo appena 60 minuti di gara contro l’Arabia Saudita, ma che denotano certamente un interesse da parte dei Reds per il calciatore. Così facendo, dunque, il Liverpool diventa la terza squadra inglese ad iscriversi alla corsa per Osimhen, dopo Chelsea e Manchester United.