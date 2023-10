“Ha firmato con la Nazionale”: l’ex Napoli sorprende i tifosi

Una bella e inaspettata sorpresa per l’ex calciatore che è stato fondamentale nella storia del Napoli: nuovo ruolo nella Nazionale Under 15.

Nuova avventura per l’ex difensore del Napoli che, lasciatosi alle spalle la carriera da calciatore, è pronto ad entrare nello staff della Nazionale italiana. Ufficiale infatti il comunicato odierno della FIGC per quanto riguarda l’Italia Under 15. Tra le file della Nazionale ci sarà Christian Maggio che prenderà parte della selezione giovanile delle selezione italiana ed entrerà a far parte dello staff tecnico azzurro. L’ex difensore, classe 1982. è stato infatti un elemento essenziale nella lunga storia del Napoli Calcio. Il calciatore di Montecchio Maggiore è stato infatti uno dei capitani del Napoli e ha giocato 10 stagioni sotto l’ombra del Vesuvio.

Con oltre 300 presenze con il Napoli, Christian Maggio si candida di diritto come uno dei calciatori che hanno vestito più a lungo la maglia dei partenopei. Terzino e centrale difensivo, ha militato tra le file degli azzurri dalla stagione 2008/09 alla stagione 2017/18. Tre trofei vinti, 23 reti messe a segno e un affetto indissolubile costruito negli anni con la tifoseria partenopea, adesso Christian Maggio è pronto alla nuova avventura nella Nazionale. Come comunicato attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, figc.it, la federazione lo ha scelto come membro della Nazionale U15.

Una bella sorpresa per l’ex Napoli

Maggio farà parte dello staff del tecnico federale Enrico Battisti che lo ha scelto per questa nuova avventura. La conferma, dopo la notizia fatta trapelare nei giorni scorsi, è arrivata in luogo dell’annuncio dei convocati per la selezione. Dopo il Napoli, da calciatore, ci sono state Benevento, Lecce e Vicenza e si è ritirato durante la stagione scorsa che, per l’ex capitano del Napoli, è stata l’ultima da calciatore. Intanto tornando alla situazione attuale, la sosta per le Nazionali, in casa Napoli, è stata molto turbolenta. Con l’allenatore Rudi Garcia molto vicino all’esonero per una continuità di risultati positiva che scarseggia, era stato contattato Antonio Conte.

Il tecnico salentino, ex Inter, Juventus, Chelsea e Tottenham ha però declinato l’offerta arrivata da Aurelio De Laurentiis e ha preferito cogliere l’occasione di un anno sabbatico per passare più tempo con la sua famiglia. Lo stesso Conte ha spiegato che preferisce una chiamata prima dell’inizio della stagione e non con un campionato in corso. Intanto Rudi Garcia dovrà sorprendere la dirigenza con un filotto di vittorie che dovrà necessariamente partire da domani, quando alle 15 gli azzurri affronteranno in trasferta l’Hellas Verona di Marco Baroni. Servono obbligatoriamente i tre punti per tornare tra le prime posizioni in classifica ed inseguire il sogno del secondo scudetto di fila.