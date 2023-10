Zielinski gela la Juventus, la risposta a Giuntoli fa esultare il Napoli

Giungono aggiornamenti in merito alle odierne news inerenti all’interesse Juventus per Zielinski. Arrivano le indiscrezioni.

L’odierna mattinata è stata caratterizzata da alcune notizie in merito ad un presunto interesse targato Juventus nei confronti di Piotr Zielinski, in scadenza dal Napoli. A rassicurare la miriadi di tifosi azzurri, però, la redazione di Radio Marte, in grado di riportare aggiornamenti sul caso.

Niente Juve per Zielinski, il polacco vuole il rinnovo al Napoli

Ad aggiornare sul caso del mattino, come detto, ci ha pensato Radio Marte tramite un comunicato. In esso viene infatti narrata la veridicità dei contatti Giuntoli-Zielinski, con il Ds bianconero deciso a sfruttare il contratto ad oggi in scadenza del polacco per portarlo alla Continassa a costo zero. La stessa radio napoletana ha però riportato di un rifiuto da parte del centrocampista, volenteroso invece di chiudere la propria carriera all’ombra del Vesuvio.

In particolare, sempre Radio Marte ha rilasciato qualche indiscrezione circa il rinnovo contrattuale di Zielinski, su cui entourage del calciatore e società azzurra sono al lavoro. Mancano ancora alcuni dettagli da limare per raggiungere l’accordo, ma entrambe le parti sono ottimiste nonché consapevoli di dovere adoperarsi in fretta. Qualora il contratto non venga infatti prolungato entro gennaio 2024, Zielinski sarebbe infatti libero di accordarsi con qualsiasi club a parametro zero. Dovesse quindi andare in porto tale scenario, la squadra interessata potrebbe saltare l’ostacolo del colloquio con gli azzurri, puntando direttamente ad un face to face per convincere il centrocampista.