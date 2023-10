Rivelazione pazzesca da parte del quotidiano in merito all’idea della Juventus. Giuntoli studia infatti un colpo a sorpresa dal Napoli.

Il momento buio vissuto ultimamente dal Napoli sfocia ben oltre i risultati deludenti e la mancata fiducia verso il tecnico Rudi Garcia. Quanto successo durante il corso della recente sosta per le Nazionali non possiede infatti precedenti, con De Laurentiis prima intenzionato a puntare su Conte per sostituire uno sfiduciato mister francese e successivamente protagonista di un significativo dietrofront una volta sfumata la pista citata.

Ad aver certamente contribuito ad alimentare i malumori azzurri, quindi, vi è inoltre il caso rinnovi. Calciatori del calibro di Osimhen e Kvaratskhelia non hanno infatti ancora ricevuto un adeguamento del proprio contratto in vista dei risultati conseguiti la scorsa stagione, causando non poche polemiche anche da parte degli agenti dei citati. Da considerare quindi anche la situazione di Politano e Zielinski, con quest’ultimo che rischia ora la partenza a parametro 0. In scadenza nel 2024, infatti, il polacco vede ora uno scenario alquanto sorprendente all’orizzonte.

Zielinski via a zero? La Juventus ci pensa

Ha dell’incredibile la situazione inerente a Zielinski in casa Napoli. Dopo le voci d’addio in estate, quando sembrava sempre più concreto un suo passaggio in Arabia, il polacco è rimasto in maglia azzurra, pur non ricevendo alcuna proposta di rinnovo. Un evolversi della situazione che ha lasciato notevolmente di stucco i tifosi azzurri, che aspettano novità sul fronte ormai da agosto. Tutt’ora, infatti, l’ex Empoli possiede ancora un contratto in scadenza nel 2024, nonostante abbia rappresentato una delle note più positive delle prime 10 uscite stagionali degli azzurri.

A preoccupare i supporter partenopei, quindi, la concreta possibilità di vedere Zielinski partire a parametro zero. Senza un prolungamento di contratto entro gennaio infatti, il polacco sarebbe libero di accordarsi con qualsiasi club senza tener conto della società targata Napoli, arruolandosi poi nel nuovo team a partire da luglio 2024.

Una situazione surreale, enfatizzata dall’odierna edizione della Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano rosa, a monitorare tale vicenda vi sarebbe addirittura la Juventus, con Giuntoli che avrebbe puntato gli occhi sul polacco in caso di disponibilità a costo zero. I bianconeri, in particolare, sarebbero interessati al centrocampista azzurro per aumentare la qualità del proprio reparto di mezzo, con il polacco a parametro zero che rappresenta l’alternativa più valida all’obiettivo principale della Vecchia Signora, ovvero Samardzic. Voci che sorprendono e spaventano i tifosi del Napoli, invogliati ora a seguire con il fiato sospeso l’evolversi di tale vicenda.