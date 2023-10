Verona-Napoli, possibile rientro in extremis: novità dall’infermeria

Arriva il punto sulle assenze di Verona-Napoli. Possibile un rientro dell’ultimo minuto per uno dei due mister.

A pochi giorni dal calcio d’inizio di Verona-Napoli, è doveroso fare il punto delle assenze inerenti alla gara. Saranno infatti molti i calciatori che non prenderanno parte alla sfida del Bentegodi a causa di problemi fisici. Negli azzurri, alla luce dei probabili ritorni per Gollini, Rrahmani e Juan Jesus, saranno infatti gravi le mancanze degli infortunati Anguissa ed Osimhen, alla quale si è aggiunto quest’oggi anche il dubbio inerente al terzino Olivera. Sponda Verona quindi, la situazione sembrerebbe essere alquanto analoga, con due assenze certificate ed un dubbio per mister Baroni, pronto a riabbracciare un fondamentale rientro.

Verona-Napoli, Hien verso il recupero

Le ultime settimane in casa Verona sono state contraddistinte da numerosi infortuni per la compagine gialloblù, che nel match contro il Napoli dovrà fare sicuramente a meno di Dawidowicz e Cabal. Due assenze molto pesanti da digerire per mister Baroni, rincuorato però dal possibile rientro di Hien.

Come riportato da SOSfanta, il centrale, affetto da problemi muscolari nelle ultime settimane, potrebbe infatti essere riuscito a smaltire tutte le proprie noie fisiche, con gli ultimi test che saranno fondamentali ai fini di capirne le condizioni in vista di Verona-Napoli. Grande attesa, dunque, nei tifosi e in mister Baroni, che potrebbero ritrovare una fondamentale pedina anche a partire dalla panchina.