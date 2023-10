Ansia Napoli dalla Nazionale: “Uscito a match in corso”, ultim’ora da Castel Volturno

Verona-Napoli si avvicina e cresce la preoccupazione in casa partenopea, a causa di un problema fisico riscontrato da un azzurro in Nazionale. Gli aggiornamenti.

Qualcuno l’ha definita come la più pazza di sempre, è forse ha avuto ragione. La pausa per le Nazionali appena vissuta ha infatti raccolto più di qualche evento clamoroso abbattutosi sul mondo del calcio italiano, a partire dalle dichiarazioni di De Laurentiis su Rudi Garcia e al tentativo disperato di ingaggiare Antonio Conte. Tentativo ovviamente sfumato e che ha costretto il patron azzurro ad andare contro le proprie parole confermando il tecnico francese. Abbiamo poi assistito alla denuncia inflitta a Lautaro Martinez a causa dello scandalo baby-sitter, prima di sfociare nel caso scommesse che ha monopolizzato le prime pagine dei giornali nell’ultima settimana.

Tutto ciò ha quindi contribuito ad appesantire notevolmente il clima attorno al calcio italiano, con i tifosi pronti a dimenticarsi di tutto ciò per almeno 90 minuti alla vista del rientro sul campo delle proprie squadre. Un sentimento provato ovviamente anche in quel di Napoli, con gli azzurri che apriranno il 9° turno di Serie A al Bentegodi di Verona. Sfida che sarà fondamentale per i partenopei ai fini di dimenticare quanto visto contro la Fiorentina e per provare nuovamente a ripartire. La trasferta in Veneto potrebbe pero deficitare di un membro della rosa azzurra, infortunatosi in Nazionale nelle ultime ore. Giungono aggiornamenti.

Olivera out con l’Uruguay, gli aggiornamenti sulle sue condizioni

Sono ritornati quest’oggi all’ombra del Vesuvio tutti quei calciatori azzurri impegnati negli ultimi giorni con la propria Nazionale. Uno step dovuto, anche a causa dell’imminente impegno di Verona. Preparare al meglio la sfida del Bentegosi, attesa per le ore 15 di sabato 21 ottobre, è infatti fondamentale per il team di Garcia, che dovrà però fare a meno degli infortunati Anguissa ed Osimhen. Lavoro personalizzato, quest’oggi, anche per Zielinski e Lobotka, che non dovrebbero però mancare all’appello dei convocati. Preoccupa invece la situazione Olivera, con gli ultimi aggiornamenti che giungono da SkySport.

L’uruguagio è infatti uscito dal campo anzitempo questa notte, dopo un problema fisico accusato durante il corso di Uruguay-Brasile. Problema che ha subito destato preoccupazione in casa Napoli da dove, sempre secondo Sky, sarebbero partire numerose telefonate in direzione Sud America per cercare di stabilire le condizioni del terzino. La stessa emittente satellitare ha infine narrato di allarme rientrato stando a quanto dichiarato dallo staff medico urugagio.

Lo stesso Napoli non ha inoltre menzionato il proprio terzino nell’odierno report sugli allenamenti, suggerendo ad una situazione alquanto stabile. Nonostante l’allarme rientrato però, è probabile che contro il Verona la titolarità sia affidata a Mario Rui per non incappare in inutili rischi, anche alla vista dei fondamentali match successivi contro Union Berlin e Milan.