Terremoto scommesse, Corona inguaia la Serie A: fatti i nomi di altri tre calciatori

Corona colpisce ancora. L’agente fotografico svela in diretta 3 nuovi nomi inerenti allo scandalo calcio-scommesse abbattutosi sulla Serie A.

Il movimento calcistico italiano è stato colpito negli ultimi giorni da incessanti news e rivelazioni circa lo scandalo calcio-scommesse. La dichiarazione dell’agente fotografico Fabrizio Corona sulla ludopatia sviluppata dal calciatore della Juventus Nicolò Fagioli ha difatti dato via a numerose indagini da parte della Procura di Torino, capaci di tirare in ballo altri pilastri del calcio italiano degli ultimi anni come Zaniolo e Tonali. Tra rivelazioni su scommesse inerenti al campionato di Serie A e debiti vari, quindi, si è arrivati all’ennesimo intervento di Corona, che avrebbe svelato in diretta 3 nuovi nomi coinvolti nel giro.

Corona sorprende, nominati altri 3 calciatori nello scandalo scommesse

Intervenuto la sera del 17 ottobre in quel di Rai 3, ai microfoni di Nunzia Di Girolamo e del suo programma “Avanti Popolo“, l’agente fotografico avrebbe spiegato nel dettaglio quanto da lui raccolto negli ultimi mesi sul caso. A sorprendere l’audience, però, l’assenza di nuovi nomi forniti da Corona. Quest’ultimo aveva infatti pubblicizzato la propria presenza in TV di stato annunciando la rivelazione di un nuovo nome, difatti non avvenuta concretamente. L’agente è stato però raggiunto in serata dalla redazione di Striscia la Notizia, continuando a fornire informazioni. In particolare, sarebbero saltati fuori ben 3 nuovi profili appartenenti al mondo della Serie A.

3 nuovi calciatori nominati quindi da Corona nel corso di un dialogo con Valerio Staffelli, incontrato per la consegna del noto “Tapiro d’oro“. Ben più consistente, quindi, l’apparizione sulla Mediaset che in Rai, con l’agente che ha dunque tirato in ballo anche Gatti, Casale ed El Sharaawy. Nomi già accennati nelle scorse giornate, ma della quale solo adesso si ha un minimo di conferma d’implicazione.

In particolare, l’attaccante della Roma era stato già nominato da Corona proprio nel corso della trasmissione Rai, esclusivamente sotto l’appellativo di “amico di Zaniolo e Zalewski“. Conferme sul ruolo del “faraone” nel giro sono quindi arrivate ai microfoni Mediaset. Microfoni che hanno trovato conferme anche inerenti a Casale, negli ultimi giorni già alla ribalta ma solo tramite voci di corridoio. Infine, anche il nome di Gatti fa e non poco scalpore, dato che anche la Juventus raggiunge lo stato di 2 giocatori implicati nello scandalo. Il difensore italiano è stato poi nominato anche dal compagno di squadra Fagioli su Tuttosport, che avrebbe dichiarato di aver più volte chiesto denaro in prestito al centrale. Continuano a rimanere fuori dal discorso, invece, calciatori di proprietà del Napoli.