“Ti spezziamo le gambe”, assurdo Fagioli: la deposizione è impressionante

Rivelazioni shock da parte di Nicolò Fagioli in merito allo scandalo scommesse. Dai debiti alla situazione Tonali: le parole del bianconero.

Hanno dell’incredibile le rivelazioni arrivate da parte di Fagioli alla Procura di Torino. In particolare, nella giornata di ieri sono arrivate le prime sentenze ufficiali per il calciatore bianconero, che avrebbe patteggiato con la Procura una pena di 7 mesi di squalifica con annessi 5 di riabilitazione e di servizi socialmente utili all’interno delle scuole. Ancor più del clamoroso, rispetto a tutta la vicenda sviluppatasi negli ultimi giorni, vi sono però le dichiarazioni rilasciate dallo stesso centrocampista della Juventus.

Debiti di squadra e Tonali, le dichiarazioni di Fagioli

Raccolte dall’odierna edizione di Tuttosport, le deposizioni di Fagioli alla Procura di Torino nonché a Chiné avrebbero sorpreso e non poco i tifosi di tutta Italia. In esse infatti, il centrocampista della Juventus avrebbe confessato di aver scommesso su partite del campionato italiano ma non della propria squadra, puntando anche su gare come Torino-Milan e sviluppando tale vizio già parecchi anni or sono.

In più, lo stesso Fagioli ha poi rivelato che questa è una pratica molto diffusa nei settori giovanili d’Italia, e che a consigliargli tale giro di scommesse illegali sarebbe stato niente meno che Sandro Tonali. Il centrocampista della Juventus ha poi concluso con rivelazioni shock circa i debiti accumulati negli ultimi anni. “Ti spezziamo le gambe se non ci dai 3 milioni“, le minacce da brividi che il centrocampista avrebbe ricevuto. Inoltre, quest’ultimo ha addirittura rivelato di aver chiesto più volte prestiti a Gatti e a Dragusin e di esser anche ricorso all’escamotage degli orologi. “Ripagherò tutti“, le dichiarazioni conclusive di un Fagioli in cui vive ancora la speranza d’uscita dal tunnel.

Caso scommesse, Fagioli interviene sui social

Dopo numerosi giorni di silenzio ed in balia di testimonianze ed attacchi, Nicolò Fagioli è inoltre tornato a parlare in chiave social. E lo ha fatto tramite due Instagram Stories dal contenuto inequivocabile. Nella prima, il centrocampista dichiara che avrebbe voluto tornare attivo sui social con un comunicato di scuse pubbliche nei confronti dei tifosi della Juventus e del calcio italiano in generale. Nella seconda, invece, un vero e proprio sfogo inerente a quanto emerso negli ultimi giorni sui giornali. “Non sanno nulla e stanno cercando di arricchirsi sul mio nome, ma un giorno parlerò io“, le pesanti accuse da parte di Fagioli, arrivate nella notte sulla piattaforma social sopracitata.