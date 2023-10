Dalla Salernitana al Napoli: annuncio clamoroso dell’agente

Il Napoli è sempre molto vigile sul mercato; adesso arriva la rivelazione dell’agente di un bomber della Serie A.

Siamo entrati nella settimana che porta Hellas Verona-Napoli. Gli azzurri affronteranno gli “Scaligeri” allo Stadio Bentegodi il prossimo sabato alle ore 15. Quello che dovranno affrontare Di Lorenzo e compagni è un match complicato. La situazione in cui versa il Napoli complica ulteriormente l’impegno e resta da risolvere il rebus Osimhen. Le condizioni del nigeriano sono ancora da comprendere al meglio e si attendono ulteriori sviluppi.

Verona-Napoli è un match che porta con sé anche diversi giocatori che hanno vestito entrambe le maglie. L’ultimo in ordine di tempo è stato Simeone, ma basti pensare che Folorunsho, ora al Verona, è un giocatore di proprietà del Napoli.

La rivelazione dell’agente sul Napoli

Un altro intreccio di mercato tra Napoli e Verona riguarda anche Milan Djuric. Ai microfoni di Radio Crc ha parlato Vittorio Sabbatini, suo agente.

Sabbatini ha svelato come il Napoli abbia pensato concretamente di portare Milan Djuric all’ombra del Vesuvio al termine della stagione 2021-22, quando vestiva ancora la maglia della Salernitana: poi non se ne fece più nulla e il bomber firmò con il club scaligero.

Di seguito le sue parole:

Napoli interessato a Djuric?

“La scorsa estate c’è stato un interessamento concreto. Doveva andare a sostituire Petagna che però è partito alla fine del mercato e non potevamo farci scappare le occasioni che ci venivano presentate. Verona è stata una piazza appetibile. Per Djuric giocare a Napoli è un sogno, ma il tempo non ha giocato a nostro favore. Dovevamo attendere e così rischiare di perdere occasioni”.

Il gigante attaccante bosniaco, con passaporto italiano, dunque, sarebbe potuto diventare un giocatore del Napoli nella passata stagione, quando aveva terminato il suo rapporto con la Salernitana.

Gli azzurri, poi, decisero di virare su Giovanni Simeone e di portare il Cholito in maglia azzurra per poter contare su un attaccante più giovane e soprattutto congeniale alle scelte tecniche e tattiche di Luciano Spalletti. Non a caso l’argentino si è poi rivelato decisivo in molte partite della passata stagione che hanno portato il Napoli a vincere lo Scudetto.

Djuric era stata soprattutto un’idea di Cristiano Giuntoli che era convinto che a Spalletti potesse servire un centravanti di vecchio stampo, fortissimo fisicamente e dalla grande stazza ma con l’addio di Petagna si era chiuso, in realtà, il ciclo a Napoli di calciatori di quell’impronta.