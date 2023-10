Di Lorenzo in conferenza: “Ho ritrovato lo stesso Spalletti di Napoli”

Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inghilterra-Italia, partita decisiva per la qualificazione agli Europei.

Gli Azzurri dovranno fare un nuovo risultato positivo per riuscire a scalare ancora la classifica e puntare a un obiettivo importante che sembrava molto complesso fino a qualche settimana fa.

“Tornare in questo stadio mi fa ricordare dei bei momenti vissuti con la Nazionale“, ha dichiarato Di Lorenzo che poi ha ricordato come “a marzo a Napoli hanno giocato meglio di noi, sono stati superiori, ma quella di domani sarà un’altra partita”.

Di Lorenzo: “Ho rivisto lo stesso Spalletti”, poi dice la sua sul caso scommesse

Giovanni Di Lorenzo sarà titolare nella partita tra Inghilterra e Italia dopo la panchina della gara contro Malta per il turnover scelto da Luciano Spalletti.

“Abbiamo iniziato un nuovo percorso con un nuovo allenatore, abbiamo lavorato davvero bene questa settimana“, ha ribadito Di Lorenzo che poi parlando di Luciano Spalletti e del periodo a Napoli è stato netto: “Il mister l’ho ritrovato uguale, molto carico per questa nuova avventura. Siamo tutti pronti per seguirlo e per fare bene“.

La Nazionale Italiana ha inziato un nuovo capitolo che, però, ha subìto una frenata brusca nelle ultime settimane a causa dello scandalo calcioscommesse che sta nascendo. Di Lorenzo è stato chiamato a rispondere a qualche domanda in merito ma ci ha tenuto a precisare che “qui in Nazionale come a Napoli stiamo tanto tempo insieme, non è solo questione di stare a telefono e non è questione di essere figli di questa epoca“.

Questione calcioscommesse? “Preferisco non parlarne, siamo vicini umanamente ai due compagni e poi ciò che verrà fuori non lo so. Mi limito a dire solo questo“, ha concluso Di Lorenzo.