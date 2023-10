Colpo argentino per la difesa: oltre 20 milioni per il nuovo centrale

Il Napoli è già molto attento alle vicende di calciomercato che si possono sviluppare nelle prossime settimane: piace un difensore argentino.

La stagione degli azzurri sta andando avanti con alti e bassi molto pericolosi che possono portare la squadra a lottare per i propri obiettivi fino alla fine. Restare in Champions League è l’obiettivo minimo già annunciato da Rudi Garcia, anche se i tifosi vorrebbero continuare a difendere lo Scudetto.

La dirigenza sta già lavorando alla prossima stagione e sta individuando i nomi giusti per continuare a far crescere la squadra e portarla di nuovo alla vittoria di trofei importanti.

Calciomercato Napoli, colpo argentino per la difesa

Il Napoli è molto vigile sul mercato e la dirigenza ha già in mente un piano per portare in azzurro calciatori dal grante potenziale. Bisognerà anzitutto valutare come si concluderà questa stagione e se saranno rispettati tutti gli obiettivi prefissati e di conseguenza ci si muoverà sia in entrata che in uscita. Attualmente il Napoli sembra indebolito rispetto alla passata stagione, non tanto negli uomini quanto nel modo di scendere in campo e di affrontare le partite.

Micheli e Meluso hanno collaborato poco tempo in estate e non sono riusciti a mostrare le proprie idee al 100%. Ma dall’inizio della prossima stagione potranno affondare i colpi per i calciatori che stanno studiando in questo periodo.

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo difensore centrale di spessore e che non sia già ricercato da tutti i top club europei. Il nome che sta sondando la dirigenza azzurra è quello di Facundo Medina, argentino classe ’99 di proprietà del Lens.

Mancino naturale, 184cm, Medina è considerato uno dei difensori del futuro su cui puntare. Il Napoli nel suo stesso ruolo ha appena acquistato Natan, che si sta mostrando molto affidabile, ma per la prossima stagione potrebbe andare a prendere un difensore di pari livello sia per sostituire Juan Jesus che per garantire una sana competizione nel reparto.

Secondo quanto riferisce fichajes.net il prezzo che il Lens fa di Medina si aggira sui 25 milioni di euro. E per la prossima stagione andranno valutate diverse situazioni prima di procdere all’affondo. Inoltre con il Lens c’è ancora qualche attrito dovuto al mancato accordo per il trasferimento di Kevin Danso, oggi ancora in coppia con Medina nel club francese, ma tutto potrebbe essere risolto alle giuste cifre.

Su Medina ci sono anche gli occhi della Premier League e il suo contratto in scadenza nel 2026 è certamente un’arma a favore del Lens che potrebbe decidere di alzare ancora il suo prezzo.