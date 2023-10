Bonus terremoto per i Campi Flegrei: annuncio del Sindaco

Il terremoto che ha colpito la città di Napoli in queste ultime settimane ha creato danni importanti: l’annuncio del sindaco sui bonus.

La crisi bradisismica che sta vivendo la città di Napoli a causa del movimento costante dei Campi Flegrei sta portando tanti cittadini a pensare di abbandonare il prima possibile le proprie abitazioni nelle zone più a rischio. E ci sono anche case che hanno subìto danni molto importanti a causa delle scosse delle ultime settimane che hanno creato crepe e dissesti.

La certezza che la scienza riesce a dare al popolo napoletano in questo momento è solo che la crisi è ancora in atto e presto potrebbero esserci nuove scosse che vanno controllate costantemente dall’INGV.

Bonus terremoto: il sindaco di Napoli fa chiarezza

Nei giorni scorsi si è tenuta una riunione operativa sul rischio bradisismo nella sede dell’Aeronautica militare di Pozzuoli. A presenziare c’erano anche il ministro della Protezione civile Nello Musumeci e quello della Cultura Gennaro Sangiuliano per dare seguito al decreto legge Campi Flegrei.

Ovviamente era presente anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che ha avanzato delle proposte molto importanti che serviranno per dare aiuto al popolo napoletano il prima possibile a uscire da questo momento molto complicato.

“Bonus sisma per l’edilizia privata ritenuta vulnerabile alla luce del piano che perimetrerà il rischio bradisismico; mappa dell’edilizia pubblica aggiornata in primis sulle scuole; concorsi per i profili tecnici delle strutture comunali di protezione civile almeno per 3 anni”. Queste sono state le proposte principali avanzate dal sindaco di Napoli e che sono, ora, al vaglio del Governo.

Il sindaco Manfredi, poi, ha continuato con ulteriori proposte molto importante per i cittadini di Napoli. “Dopo la perimetrazione del rischio bradisismo – ha continuato Manfredi – bisognerà fare una ricognizione di vulnerabilità sugli edifici pubblici e privati. Per quanto concerne gli edifici privati è necessario dare ai cittadini gli strumenti per ridurre al minimo i rischi e rendere sicure le proprie abitazioni. Per questo motivo propongo un sisma bonus Campi Flegrei. Per l’edilizia pubblica, scuole ed edifici strategici, abbiamo un database che stiamo aggiornando“.

Infine il sindaco Gaetano Manfredi ha chiesto al Ministro della Protezione civile Nello Musumeci un cambio immediato del decreto legge per i “contratti per il personale tecnico per almeno 3 anni“. Il primo cittadino partenopeo ha ribadito l’importanza di prolungare la scadenza dei “12 mesi come prevede oggi il decreto, altrimenti rischiamo di non poter fare assunzioni“.