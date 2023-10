Lavora a Napoli con “Poste Italiane”: ecco come fare domanda solo con il diploma

Poste Italiane offre posti di lavoro a Napoli: ecco come fare domande se siete in possesso del solo diploma di maturità scolastica.

In un periodo dove è sempre molto complesso trovare offerte lavorative di lunga durata e di “sicurezza” come era nei primi anni 2000 e prima ancora, tanti cittadini cercano un posto di lavoro che possa garantire uno stipendio adeguato alla vita moderna e che possano garantire serenità.

Ecco perché tanti abitanti di Napoli, soprattutto i giovani, cercano un lavoro cosiddetto “statale” e spesso le offerte principali arrivano da Poste Italiane, sempre alla ricerca di personale per ampliare e migliorare il lavoro del servizio offerto.

Lavora a Napoli con Poste Italiane: ecco come fare

Poste Italiane è costantemnte alla ricerca di personale e ciclicamente propone offerte attraverso il proprio sito web. Spesso e volentieri ci sono liste di città in cui è richiesta la candidatura di nuovo personale per lavorare come postini (portalettere), anche senza esperienza per diverse sedi in Italia.

Ma non solo portalettere: durante l’intero anno solare Poste Italiane spesso recluta anche altre figure tra cui sportellisti e impiegati da assumere negli uffici postali e in sede o anche personale addetto allo smistamento di pacchi e lettere nei magazzini degli uffici.

Poste Italiane, ora, è alla ricerca di addetti smistamento che vogliano intraprendere un lavoro in ambito logistico e ci sonon posizioni aperte in numerose province italiane tra cui Napoli.

Per chi si candida come addetto allo smistamento non è richiesto un voto minimo per il diploma, ma solamente la disponibilità a lavorare su orari notturni. Il contratto che offre Poste Italiane è a tempo determinato e dipenderà dalle disponibilità degli uffici sia in termini numerici che di durata. E anche lo stipendio varierà in base ai turni lavorativi.

Come fare domanda per lavorare con Poste Italiane a Napoli? Anzitutto va spiegato che la domanda può essere effettuato entro e non oltre il 20 ottobre 2023 e va fatta sul sito ufficiale di posteitaliane.it. I candidati che aderiranno all’annuncio dovranno indicare una sede di preferenza (nella Sezione DOMANDE DI CANDIDATURA) e potranno essere inseriti solo a fronte di idoneità alla mansione da accertare con visita medica in sede aziendale.

Nuovi posti di lavoro nelle Poste Italiane a Napoli con tante figure ricercate e tante opportunità per i giovani e anche per chi è ancora alla ricerca di un lavoro stabile e certo dal punto di vista economico.