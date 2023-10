Dal Brighton al Napoli: De Laurentiis pronto a spendere 40 milioni

Il Napoli sta iniziando a studiare per il futuro e per il calciomercato della prossima stagione: c’è un nome nuovo che fa impazzire De Laurentiis.

Gli azzurri stanno vivendo una stagione certamente molto complessa, con tanti alti e bassi sia dal punto di vista dei risultati che per le prestazioni. Non ci sono stati colpi di mercato di livello nella passata sessione di trasferimenti e i tifosi sono rimasti delusi da come ha agito la società che aveva vinto lo Scudetto solo da qualche mese.

Per il futuro, però, pare che la dirigenza abbia già iniziato a muovere i primi passi importanti in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di tornare a essere importanti e presenti in Champions League.

De Laurentiis pesca dal Brighton: colpo pazzo per il Napoli

Il Napoli sta già studiando per il futuro e sta valutando diversi nomi, sempre molto giovani, da poter portare in azzurro il prima possibile. La “nuova” dirigenza si è già messa al lavoro per scoprire nuovi talenti e per avviare anche trattative con gli entourage dei calciatori che piacciono alla dirigenza.

Lo scouting azzurro ha messo nel mirino uno dei talenti più luminosi del Brighton di Roberto De Zerbi e per l’estate vuole provare a portarlo in azzurro. Il Napoli ha certamente grandi ambizioni che al momento, però, non sono state ancora rese concrete sul campo.

Il Napoli ha messo nel mirino Julio Enciso per la prossima stagione. L’attaccante classe 2004 sta facendo faville con Roberto De Zerbi ed è entrato nel mirino di Maurizio Micheli e di Mauro Meluso per la prossima stagione. Molto simile a Raspadori per doti fisiche e tecniche, Enciso può essere un nome utile alla causa azzurra qualora si dovesse decidere di cambiare radicalmente la predisposizione tattica.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, Enciso è un’idea che il Napoli sta prendendo in considerazione in caso di addio di Osimhen. Non si punterebbe, dunque, su un attaccante dalle doti fisiche spiccate ma si darebbe spazio da prima punta a uno tra Simeone e Raspadori per rinforzarer la trequarti.

Enciso è il talento più luminoso del Brighton di Roberto De Zerbi e ha un contratto fino al 2026. Il club inglese difficilmente lo cederà se dovesse qualificarsi in Champions League ma, contrariamente, chiederebbe non meno di 40 milioni per farlo partire. De Laurentiis ha dimostrato di voler puntare fortemente sui giovani e un 19enne con le sue qualità sarebbe un colpo “alla De Laurentiis” che non avrebbe timori a sborsare cifre tanto importanti, conscio di poter creare una enorme plusvalenza in futuro.