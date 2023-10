Grande gioia per il baby azzurro: prima convocazione con i “più grandi”

Una grande gioia ha travolto il baby azzurro nelle ultime ore, con quest’ultimo in grado di compiere il decisivo step in avanti in Nazionale.

L’attuale situazione vissuta dal settore giovanile del Napoli è senz’altro una delle più incerte e negative per quanto riguarda le categorie inferiori dei top club italiani. Gli azzurrini sono infatti da anni allo sbando e particolarmente ancorati ai bassi fondi delle varie classifiche, con tali vicende sfociate nell’incredibile retrocessione nel Campionato Primavera 2 la scorsa stagione. Una vera e propria macchia indelebile sullo splendido percorso invece condotto dal Napoli big, ritornato a trionfare in campionato dopo oltre 30 anni di digiuno.

L’annata 23/24 per la selezione U-19 dei partenopei è quindi cominciata nella seconda serie delle Leghe Primavera e con l’intenzione di trovare nell’immediato la promozione, seppur i risultati siano stati altalenanti. Fra le mille cause di ciò, senz’altro l’abbandono di alcuni dei più talentuosi membri della rosa dello scorso anno, fra cessioni in altri club e prestiti fra Serie B e Serie C. Proprio per uno di questi “azzurrini” è dunque arrivata oggi una splendida notizia, che funge da vero e proprio coronamento di un percorso in crescita..

Italia U-21, prima convocazione per Ambrosino

Attaccante centrale classe 2003, Giuseppe Ambrosino è senz’altro uno dei principali talenti facenti parte del settore giovanile del Napoli, attualmente in prestito al Catanzaro in Serie B dopo un’annata altisonante fra Como e Cittadella. Tra i confini della Calabria però, la punta scuola azzurra non è riuscito ancora ad imprimersi al meglio all’interno soprattutto a causa di un infortunio. Tale noia fisica ha infatti tenuto fuori dai giochi Ambrosino per tutta la prima parte di stagione, portando l’attaccante a totalizzare una singola presenza in Serie B con la maglia del Catanzaro.

Ancora più duro per il talento di scuola Napoli furono le conseguenze portate dall’infortunio sopracitato. Gran protagonista della spedizione ai Mondiali in Argentina dell’Italia U-20, dove riuscì anche a totalizzare 1 gol e 2 assist, Ambrosino vide infatti sfumare la prima convocazione in U-21 proprio a causa dei problemi fisici accusati. Con calma e sacrifici però, il classe 2003 è riuscito a ritrovare la retta via, questa volta ottenendo, senza intoppo alcuno, la prima famigerata convocazione. L’attuale calciatore del Catanzaro è stato infatti integrato al gruppo allenato da mister Nunziata per la sfida contro la Norvegia del prossimo 17 ottobre ore 17:45, a causa dello stop di Colombo arrivato in giornata.

Un grande traguardo ed una grande soddisfazione, dunque, per Ambrosino, con i tifosi del Napoli che ora sperano in una definitiva esplosione del campioncino al Catanzaro così come in Nazionale.