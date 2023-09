Doveva essere convocato in Nazionale, ottima notizia per un giovane del Napoli

Finalmente belle notizie per il giovane talento del Napoli, che ha dovuto rinunciare anche alla convocazione in Nazionale.

La sosta per le Nazionali è da sempre utilizzata dai club per fare il punto sulle condizioni fisiche dei propri calciatori, ma soprattutto per provare a recuperare chi è alle prese con infortuni. In casa Napoli non ci sono particolari casi da gestire, se non valutare le condizioni di Matteo Politano, appena rientrato dalla nazionale italiana con un problema al polpaccio.

Chi invece ha dovuto rinunciare alla convocazione è un altro calciatore del Napoli, ceduto però in prestito in estate. Parliamo di Giuseppe Ambrosino, ex bomber della Primavera azzurra e lo scorso anno in prestito tra Como e Cittadella. In questa stagione, l’attaccante di Procida, ha invece scelto Catanzaro come destinazione per andare a giocare in prestito. Purtroppo, dopo pochissimi allenamenti, Ambrosino ha subìto un infortunio che l’ha tenuto ai box per questa prima parte di stagione.

Ambrosino rientra dall’infortunio e già si allena con il Catanzaro

Con il Catanzaro ha dovuto saltare le prime partite di campionato, che tra l’altro hanno visto i calabresi neopromossi grandi protagonisti della Serie B. La notizia – raccolta da SpazioNapoli – è però decisamente positiva. Ambrosino in questi giorni ha ripreso gli allenamenti individuali con il suo club e nel corso della prossima settimana rientrerà in gruppo. Sicuramente grandi passi in avanti per il pieno recupero.

La prima convocazione potrebbe già arrivare in vista della prossima giornata di campionato, quando domenica 17 settembre allo stadio Nicola Ceravolo il Catanzaro ospiterà il Parma. Tutto dipenderà dalle condizioni dell’attaccante, che invece sarà sicuramente con la squadra domenica 24 settembre per la trasferta di campionato a Bari (altro club di proprietà della famiglia De Laurentiis, ndr).

Un nuovo inizio per Giuseppe Ambrosino che, oltre all’esordio nel nuovo campionato di Serie B, ha dovuto rinunciare anche alla prima convocazione in Nazionale Under 21. Il CT Carmine Nunziata, infatti, è un suo grande estimatore fin dai tempi dell’Under 19. Di fatto Ambrosino è sempre stato il centravanti titolare di riferimento del tecnico, che l’avrebbe voluto anche in questa sua nuova avventura alla guida dell’Under 21. Appuntamento, però, solo rimandato, con Ambrosino pronto a diventare protagonista con la maglia del Catanzaro e dell’Italia, dopo la sosta.