De Laurentiis ha un portafortuna speciale: svelato tutto

Aurelio De Laurentiis ha adottato il metodo della scaramnzia per alcune partite del Napoli: svelato il suo portafortuna speciale.

Il presidente del Napoli è spesso presente alle partite della sua squadra, sia in Serie A che in Europa e alla sua presenza poche volte i risultati sono negativi. A inizio stagione ha spiegato di voler essere molto vicino alla squadra, soprattutto nei momenti di difficoltà, perché dopo aver vinto lo Scudetto e aver raggiunto un traguardo tanto importante le possibilità di perdere l’equilibrio sono sempre molto vive.

La sua presenza – a suo modo di vivere il calcio – è importante per dare manforte alla squadra e mostrare la sua vicinanza, fisica e affettiva, a tutti i calciatori e all’allenatore.

De Laurentiis ha un amuleto: ecco chi è

Aurelio De Laurentiis ha promesso grandi traguardi ai tifosi del Napoli. Dopo la vittoria dello Scudetto è sempre più importante riuscire a restare ad altissimi livelli anno dopo anno e il presidente azzurro ha intenzione di costruire una squadra sempre più forte, pronta e organizzata.

Certamente non può mancare una giusta dose di fortuna che anche per le squadre più forti al mondo è determinante per raggiungere determinati obiettivi. Anche De Laurentiis, da buon napoletano acquisito, ha un suo portafortuna “personale” che, però, non è un oggetto ma una persona.

Stiamo parlando del Sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, che ha svelato essere l’amuleto di Aurelio De Laurentiis per i momenti più importanti della stagione. Intervenuto a Radio Marte, infatti, il sindaco Caruso ha svelato di essere “diventato un po’ il suo talismano”. Il motivo è molto semplice, come spiega in diretta radio: “Ogni volta che ci siamo sentiti alla vigilia di una partita il Napoli ha vinto”.

La prova, simpatica, che il sindaco porta a corredo della sua tesi “un invito per Napoli-Real Madrid che non sono riuscito a onorare per impegni qui in Abruzzo. La prossima volta non mancherò di sostenere gli azzurri”.

Il sindaco di Castel di Sangro, dunque, si professa un ottimo amuleto per Aurelio De Laurentiis che, probabilmente, aveva invitato di proposito Caruso alla partita contro i Galacticos. “Dobbiamo essere tutti più fiduciosi, era normale concedere tempo per il rodaggio del nuovo gioco del Napoli di Garcia”, ha continuato il sindaco della cittadina abruzzese, sede del ritiro estivo del Napoli.

“Il rodaggio è stato anche disturbato anche dalle varie questioni rinnovi, ma l’intesa – ha concluso Caruso – tra gli azzurri ora c’è”,