Napoli, definito il piano pregara: retroscena scaramantico su Garcia

Il Napoli si prepara alla gara contro la Fiorentina: definito il piano pre-match, con anche un piccolo tocco di scaramanzia del tecnico Garcia.

Il Napoli giocherà domenica sera la gara contro la Fiorentina con l’intenzione di tornare subito a vincere dinanzi al proprio pubblico dopo la sconfitta a testa alta contro il Real Madrid di martedì. Gli azzurri sono capitolati dinanzi ai blancos ma tenendo pienamente testa ad una squadra formidabile come quella di Ancelotti, uscendo fra gli applausi di tutto il pubblico del Maradona.

Domenica si torna a giocare in campionato e gli avversari sono i viola allenati da Vincenzo Italiano. I ragazzi di Garcia dovranno continuare a scalare posizione nella classifica di Serie A, dando continuità alle ultime roboanti vittorie contro Udinese e Lecce.

Verso Napoli-Fiorentina, retroscena scaramantico

Il tecnico francese del Napoli ha stabilito il consueto piano pre-gara, che non si discosta molto dai precedenti secondo quanto svelato dal Corriere dello Sport.

Ci sarà quindi la consueta rifinitura pre-gara al Maradona, definita dal quotidiano come quasi “scaramantica”, con a sua volta la consueta cena di squadra. Non è previsto invece alcun ritiro: i giocatori potranno tornare a casa per dormire con le loro famiglie. Chissà, quindi, se dietro a questo piano non ci sia proprio un tocco di buona sorte augurata proprio dal tecnico del Napoli.