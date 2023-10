“Non ha le stimmate del difensore”, critica durissima: distrutto Natan

La sconfitta del Napoli contro il Real Madrid di Ancelotti ha scatenato una serie di critiche sia positive che negative, tra queste emerge quella a Natan.

Dopo le due vittorie consecutive in Campionato, il Napoli sembra essere tornato alle ottime prestazioni dell’anno scorso. Tuttavia, la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid ha portato nuovamente qualche critica in casa Napoli.

Enrico Fedele dopo Napoli-Real, forti critiche a Natan

C’è chi dice che gli azzurri di Garcia meritavano la vittoria, chi colpevolizza determinati giocatori per gli errori di troppo e chi invece, accetta la sconfitta contro una squadra di alto livello. Tra queste critiche spicca quella da parte del dirigente ed opinionista Enrico Fedele, il quale è intervenuto ai microfoni di Radio Marte.

Fedele ha iniziato l’intervista lanciando una forte critica a tutti coloro che si sentono soddisfatti e contenti della sconfitta del Napoli, sottolineando che la squadra di Garcia aveva tutte le carte in tavola per vincere questa partita. Tuttavia, gli errori tecnici e di distrazione sia in fase offensiva che in fase difensiva hanno firmato la vittoria dei blancos. Inoltre, l’opinionista ha poi proseguito criticando pesantemente il difensore centrale Natan. Di seguito, le sue parole:

“Natan sta migliorando? Può crescere, ma non ha le stigmate del difensore, si adatta a farlo. Mi spiego: non è un marcatore, non si fa sentire sull’avversario. In questo senso lo è più Ostigard. Gli manca la cultura del difensore: quando il compagno arretra, devi attaccare l’avversario. Un difensore centrale deve ‘rinculare’ fino al limite dell’area e poi deve uscire, senza portarsi dentro l’attaccante.”

Per Fedele, Natan deve ancora crescere e migliorare nel ruolo di difensore centrale, dovrebbe essere più deciso e e aggressivo. Al contrario, invece di Ostigard che secondo l’opinionista ha tutte le qualità per svolgere delle ottime prestazioni in difesa. Poi Enrico Fedele ha continuato così:

“Se Anguissa non fa fallo, ed è successo anche con l’Udinese sei tu, Natan, che devi metterci una pezza: non puoi limitarti ad aspettare o andare in area a scivoloni col culo a terra… Queste sono situazioni gravi. L’attaccante va tenuto al massimo alla distanza di un braccio: devi sentire il contatto.”

Avrà ragione l’opinionista Enrico Fedele a criticare così fortemente il difensore brasiliano? Tuttavia, è anche vero che Natan è arrivato a Napoli durante il mercato estivo, forse ha bisogno di un po’ più tempo per far vedere a tutti le proprie qualità tecniche.