Al Napoli dopo Garcia: ribaltone per il futuro, tutto deciso

Scelta a sorpresa, non è più nel mirino del Napoli: l’allenatore snobba gli azzurri. C’è già l’accordo per il futuro, è tutto deciso.

Il Napoli visto in campo nelle ultime quattro partite (contando anche il pareggio a Bologna), anche se ha perso l’ultima gara contro il Real, pare aver scacciato definitivamente i fantasmi delle prime uscite. Il caos ha fatto posto all’ordine. Gli azzurri hanno ridotto le distanze tra i reparti, sono apparsi più cinici sotto porta e più solidi in difesa. Dunque Garcia potrebbe aver finalmente conquistato la fiducia dei tifosi napoletani, scettici sul suo conto sin dal momento dell’annuncio quest’estate.

Tante le critiche nei suoi confronti quando le cose non andavano bene. Dalla sua parte però c’è sempre stato il presidente De Laurentiis, convinto di aver fatto la scelta giusta. Una scelta non facile, visto che tra i candidati a prendere il posto di Spalletti sulla panchina del Napoli c’erano allenatori di tutto rispetto. Tra questi, uno dei nomi maggiormente accostati al club partenopeo è quello di Christophe Galtier, anche lui francese come Garcia ed ex allenatore del PSG. Alla fine il suo passaggio in azzurro non si è concretizzato e, finora, non aveva ancora trovato una sistemazione. Tuttavia, nelle ultime ore, l’ex Paris ha trovato un accordo per il futuro.

Nuova sistemazione per Galtier, era un obiettivo per la panchina del Napoli

Infatti, stando a quanto riportato da RMC Sport, l’Al-Duhail lo avrebbe messo nel mirino. Il club qatariota, dovrà fare i conti con l’addio di Hernan Crespo, attuale allenatore del club, in forza dal marzo 2022. L’attaccante ex Milan e Inter, tra le tante, è molto vicino al ritorno in patria, in Argentina, dove potrebbe prendere il posto di Fernando Gago sulla panchina del Racing Club. Dunque, Galtier è il prescelto per prendere il suo posto sulla panchina dell’Al-Duhail.

Gli scorsi giorni aveva anche rifiutato il Marsiglia, che ha poi virato su Gennaro Gattuso. Per Galtier è pronto un contratto biennale, che l’ex Lille e PSG pare più che disposto a firmare.

Dunque è da escludere, almeno per il momento, un suo approdo sulla panchina del Napoli nei prossimi mesi. Si tratta di un colpo importante per un movimento calcistico, quello del Qatar, che dopo aver ospitato i Mondiali nel 2022 non ha intenzione di stoppare la sua crescita. Non a caso, già quest’estate, sono arrivati calciatori di livello mondiale come Verratti e Coutinho, che milita proprio nella futura squadra di Galtier.