“Tutta colpa sua”: piovono accuse pesanti per il Napoli

L’inizio di stagione del Napoli è stato abbastanza burrascoso a causa di molteplici polemiche che sono nate e hanno destabilizzato l’ambiente.

Gli azzurri sono chiamati a fare una stagione molto importante per quanto hanno costruito l’anno scroso che è stato fondamentale per ragalare un grande sogno ai tifosi e a un’intera città che attendeva da oltre 30 anni. Con l’inizio del nuovo anno ci sono stati alcune situazioni che hanno scombussolato la serenità del gruppo che ha vissuto momenti molto particolari.

Ora sembra essere tornato il sereno e lo si vede anche in campo con la qualità del gruppo che ha ripreso il sopravvento e ha garantito vittorie e bel gioco da mettere in mostra.

Rinnovo Osimhen: la mossa di De Laurentiis ha scatenato il caos

Il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli è un argomento che ogni giorno viene messo al centro di polemiche e di vortici di mercato che potrebbero stravolgere il cuore dell’ambiente partenopeo. Nei giorni scorsi c’è stato il famoso “caso Osimhen” che ha scombussolato tutti, tra tifoseria e società, e ha fatto chiedere a tutti quale fosse il motivo scatenante di quanto accaduto.

Il nigeriano ha vissuto un periodo molto complesso che lo ha evidentemente colpito nel profondo e ha assunto anche un atteggiamento che ha infastidito, e non poco, i tifosi azzurri.

Il suo rinnovo sembrava cosa fatta in estate, con i ripetuti incontri tra il suo agente, Roberto Calenda, e il presidente Aurelio De Laurentiis e una “stretta di mano” virtuale che non si è mai tramutata in firma vera e propria.

Il mancato rinnovo di Osimhen lascia “molte perplessità sulla solita gestione del Napoli a proposito dei rinnovi”, ha spiegato Francesco Montervino a Canale 8. L’ex capitano del Napoli ha dato la colpa dei fastidi del numero 9 azzurro alle lungaggini che si vivono in casa partenopea per la firma sui contratti.

“Si va troppo per le lunghe e questo alla fine è un fattore che sfavorisce la crescita del club”, ha concluso Montervino che ha criticato la meticolosità del Napoli e le difficoltà di arrivare all’accordo.

Per Osimhen saranno decisivi i prossimi mesi: al momento le parti sembrano estremamente distanti anche se il calciatore in campo non si risparmia mai e ha intenzione di portare il Napoli ancora più in alto. Verso fine stagione potrebbero riallacciare i rapporti e tentare di arrivare alla firma, altrimenti sarà addio in estate per cifre inferiori ai 200 milioni chiesti da De Laurentiis.