‘Cicciobello Bomber’, il Napoli fa chiarezza: “Non è prodotto ufficiale”

Da questo pomeriggio sono impazzate sul web le foto del “Cicciobello Bomber” con le fattezze fisiche di Osimhen: arriva il comunicato del Napoli.

Gli azzurri sono usciti pochi giorni fa dal caos mediatico nato per un TikTok frainteso che aveva come protagonista Victor Osimhen e oggi devono affrontare un nuovo problema legato all’immagine dell’attaccante nigeriano.

Cicciobello Bomber non è un prodotto ufficiale del Napoli

Tanti tifosi si sono chiesti quando e dove comprare il pupazzo del bambino travestito da Victor Osimhen che l’azienda Giochi Preziosi intende mettere in vendita nei prossimi giorni al costo di 70€ ma di pronta risposta è arrivato il comunicato del club che ha chiaritola situazione.

Con una nota sul proprio sito, il Napoli ha chiarito che si tratta “di prodotto non ufficiale, la cui realizzazione non è stata in alcun modo autorizzata dal Club”.

“Per questo motivo – conclude il club – la Società si è attivata per tutelare i propri interessi nelle opportune sedi”.

Con ogni probabilità Giochi Preziosi dovrà ritirare dal mercato il bambolotto che aveva realizzato per i bambini tifosi del Napoli – e non solo – o il club chiederà risarcimento danni per aver venduto un prodotto a marchio SSC Napoli non autorizzato.