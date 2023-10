VIDEO- Denuncia dallo Stadio Maradona: “Ora vi racconto cosa mi è successo”

Un tifoso ha denunciato con un video su Tik-Tok ha denunciato un grave accaduto dallo Stadio Diego Armando Maradona.

Il Napoli ha perso contro il Real Madrid nella gara di Champions League giocatasi ieri allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri sono però usciti dal campo fra gli applausi dei tifosi, soddisfatti per la prestazione offerta dai ragazzi di Garcia contro un top club mondiale come i Blancos. A far discutere però il giorno dopo la gara è l’organizzazione di un evento così, che prevedeva il tutto esaurito nell’impianto napoletano. La denuncia di tali problemi è arrivata da un tifoso rossonero in un video Tik-Tok con al seguito una didascalia in cui raccontava l’episodio che lo ha coinvolto.

Il tifoso in questione lamenta addirittura che gli sia stato impedito l’ingresso allo stadio in possesso di un regolare biglietto. Causa di ciò, un problema nella lettura della sua fidelity card una volta arrivato ai tornelli. Il suo racconto inizia così:

La denuncia social del tifoso

Ieri, martedì 3 ottobre, mi sono recato regolarmente allo stadio per assistere alla partita Napoli-Real Madrid, con mio fratello e il mio regolare abbonamento in Curva A superiore. Una volta passate le perquisizioni sono arrivato dinanzi al tornello e ho inserito subito il codice a barre della mia fidelity card sotto lo scanner, ma mentre stavo per passare lo steward mi ha fermato per dirmi di aspettare che l’indicatore sullo schermo diventasse blu. Allora ho rimosso la card per poi reinserirla e vedere comparire la X rossa sullo schermo.

Dopo l’errore di lettura della carta, il tifoso descrive man mano l’atteggiamento degli addetti, denunciano un comportamento prepotente e irrispettoso:

Ho provato ad accedere dagli altri tornelli ma niente. Allora è stato avvertito quello che sembrava essere il capo steward che mi ha detto che avrebbero potuto controllare, ma in caso in cui avessi fatto passare un altro con la mia tessera mi avrebbero dato il daspo. Io, sicuro di aver regolarmente inserito il mio abbonamento, ho accettato e sono stato messo ad aspettare vicino al cancello di uscita. Dopo un po’ lo steward torna, senza aver controllato nulla perché ben visibile per tutto il tempo dalla mia posizione, e si rivolge a me dicendo “Meglio che te ne vai”. Quando provo a chiedere spiegazioni arriva una certa “dottoressa” che mi urla in faccia “Che c**** sta succedendo qua”. Senza neanche darmi la possibilità di spiegare mi prende per la maglia e mi strattona fuori, come se fossi un delinquente.

Non è finita qui: secondo il denunciante, il caos è stato totale, con anche altre persone che si sono ritrovate a non poter accedere all’impianto nonostante una regolare documentazione:

In tutto ciò molte persone sotto i miei occhi passavano i tornelli in due con la noncuranza da parte degli steward. E anche un ragazzo con regolare documentazione di invalidità temporanea non è stato ammesso nell’impianto con le stampelle. Infine ho provato a chiedere alle forze dell’ordine presenti fuori l’impianto se potessero risolvere in qualche modo, ma non c’è stato nulla da fare.

Il racconto si chiude con tristezza:

Anche all’arrivo di mio padre, consigliere municipale nel comune di Napoli, gli steward e la restate sicurezza sono stati arroganti nei miei confronti. Addirittura uno steward si è rivolto a mio padre dicendo “Silenzio, lei non è il suo avvocato”. Alla fine sono dovuto tornare a casa, con il rammarico di non aver potuto vedere la mia squadra del cuore per cui ho comprato un abbonamento costato fior di quattrini.

