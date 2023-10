Scosse di terremoto a Napoli: problemi di salute per i cittadini

Continuano senza freno le scosse di terremoto nella città di Napoli e nelle zone limitrofi: i cittadini accusano malori e forti disturbi.

La situazione relativa ai Campi Flegrei si sta facendo sempre più complessa anche se l’INGV tiene tutto sotto controllo e monitora ogni minimo movimento della terra e i rispettivi rischi del caso. Una delle ultime scosse è stata molto forte, a una profondità di 2.8km e di magnitudo 4.0 e ha fatto spaventare tutta la cittadina partenopea.

I movimenti pericolosi e continui della terra stanno tenendo in allerta anche centri medici, ospedali e centri di assistenza, in costante contatto con le autorità per tenere tutto sotto controllo.

Scosse continue a Napoli: i medici registrano tanti malori

Le continue scosse di terremoto nel napoletano tengono in allerta il popolo che continua a vivere nel timore a causa dei problemi di assestamento dell’area relativa ai Campi Flegrei. Intanto è scattata l’allerta gialla ai Campi Flegrei, dove lo sciame sismico in atto non accenna a terminare.

Il Governo sta cercando i fondi per una nuova legge che consenta di gestire in modo veloce le possibili procedure di evacuazione e la ricognizione dei danni. Sono iniziati i primi movimenti burocratici seri perché sono oltre 1.100 i terremoti avvenuti ad agosto nell’area di Napoli, la vasta ‘zona rossa’ dei Campi Flegrei dove vivono oltre 700mila persone.

I terremoti che si stanno susseguendo a Napoli e nelle zone limitrofi hanno creato e stanno creando tanti danni anche alla stabilità psicofisica delle persone.

Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale e medico di famiglia nella città di Napoli, ha parlato della situazione relativa ai terremoti, facendo il quadro della situazione sui dati riportati dai suoi pazienti (e non solo).

“Nelle ultime settimane sono raddoppiate le richieste dei pazienti che hanno problemi di ansia e disturbi del sonno legati allo sciame sismico che sta interessando la città“, ha affermato il medico. Chiaramente, sottolinea il Dott. Scotti, tanto rumore lo fa “anche l’amplificazione comunicativa legata all’uso dei social network“.

“Rispetto a situazioni analoghe del passato stiamo registrando, infatti, una maggiore sensibilità delle persone, reazioni più forti dei pazienti“, ha concluso il Dott. Scotti che tiene la situazione sotto controllo e bada anche alla sensibilità di tutti i suoi pazienti.

Intanto le scosse non cessano e la città di Napoli è nel caos. Al momento. è giusto sottolineare, non ci sono ancora forti allarmismi e non c’è motivo di andare in panico perché i dati registrati dall’INGV non preoccupano gli esperti.