Dall’Atalanta al Napoli, conferma bomba dall’agente: “Opzione interessante”

Una possibile operazione di mercato tra Napoli ed Atalanta? L’agente conferma, ma occhi aperti verso la concorrenza spietata.

La sessione estiva di calciomercato 2023 ha rappresentato senz’altro uno dei più intensi lassi di tempo vissuti all’ombra del Vesuvio. In quel di Napoli infatti, sono ancora visibili le ferite lasciate sui corpi azzurri dalle partenze di Kim e dalla surreale vicenda Gabri Veiga, che hanno reso ricchi di critiche nei confronti della società i tre mesi estivi.

Mesi estivi caratterizzati anche dalle voci di un possibile interesse da parte del Napoli per il fantasista olandese Teun Koopmeiners, ad oggi di proprietà dell’Atalanta di cui è un indiscutibile punto cardine. Tali voci furono poi confermate dallo stesso agente del calciatore, Bart Bavagin, che ai microfoni di SpazioNapoli rilasciò in esclusiva un’intervista al nostro inviato Salvatore Amoroso. In essa, Bagavin rivelava l’effettivo interesse da parte del Napoli nei confronti del proprio assistito, trattenuto però a Bergamo dall’Atalanta nonostante un’offerta da circa 50 milioni recapitata dai partenopei. Lo stesso agente è quindi tornato da poco sul caso, rivelando ulteriori indiscrezioni circa Teun Koopmeiners.

Cessione Koopmeiners, le rivelazioni dell’agente

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Bart Bavgin è tornato a parlare del proprio assistito Teun Koopmeiners, rivelando più di qualche esclusiva da non perdere. Secondo il procuratore del giocatore infatti, l‘Atalanta sarebbe al lavoro per concedere un rinnovo con annesso aumento di stipendio all’ex AZ Alkmaar, al momento dichiarato incedibile dal club di Bergamo. Nonostante tale scenario però, lo stesso Bavgin ha narrato di numerosi club sulle tracce del centrocampista olandese tramite le seguenti dichiarazioni:

“Per un profilo come lui è più che normale avere tutte queste squadre al proprio seguito. Ad oggi è focalizzato sull’Atalanta, com’è giusto che sia, ma il prossimo anno si apriranno nuovi scenari che valuteremo. Dalla Serie A è sempre alto l’interesse da parte del Napoli, una delle poche ad aver presentato un’offerta concreta per Teun. L’Atalanta ad oggi lo reputa incedibile, ma gli azzurri stanno facendo ottime cose sia in Italia che in Europa, e rappresentano un’opzione interessante”.

Dichiarazioni, queste, che non lasciano dubbi, con Bavgin che ha quindi confermato ulteriormente che Napoli è al centro delle valutazioni di Koopmeiners. Occhio però all’inserimento da parte di possibili concorrenti per il calciatore. Secondo il procuratore infatti, anche la Juventus avrebbe mostrato interesse nei confronti dell’ex AZ. “Anche la Juventus è interessata a Teun, ma da Torino non è arrivata nessuna offerta. Vedremo“, le parole finali dell’agente, che spaventano i partenopei ma che motivano ulteriormente il club partenopeo nella corsa al giocatore.