Che auto guida Anguissa

Classe, estro e maestria. Tutto ciò che è in campo Zambo Anguissa riflesso nelle favolose auto del centrocampista azzurro.

La passione per l‘automobilismo è ormai divenuta un cult per tutti i calciatori del campionato italiano e non, che hanno sempre regalato spettacolo a stampa e tifosi in quanto a splendide auto da sfoggiare in giro per la propria città. Sono infatti molti i campioni di questo sport difficili da scindere dai propri gioiellini a 4 ruote, dagli emblemi del caso come Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos fino al più modesto calciatore delle serie inferiori.

Qualcuno si chiederà quindi com’è vissuto tutto ciò in quel di Napoli, e la risposta vi lascerà sorpresi. Già, perché la sobrietà sembra essere il punto cardine dei garage dei calciatori azzurri, dov’è molto raro trovare auto sgargianti ed alquanto appariscenti. I casi sono infatti pochi, con Osimhen capostipite dati i due splendidi SUV Mercedes e Toyota, ma un altro membro della rosa azzurra si impone di diritto in questa speciale classifica. Trattasi, quasi a sorpresa, di Zambo Anguissa, cui collezione d’auto possiede uno dei pezzi più pregiati dei garage della squadra campana.

Il Garage di Anguissa, auto da sogno

Si parte sin da subito con il primo gioiellino della lista, coerente e preciso con quanto dimostrato dai garage dei compagni di squadra del centrocampista. In casa Napoli infatti, i SUV appaiono particolarmente apprezzati, con tale discorso che vige quindi anche per Anguissa. La prima auto in cui ci imbattiamo è difatti una Mercedes-Benz AMG G 63 con propulsore V8, molto simile al modello reso “popolare” in quel di Napoli dal bomber ed amico del camerunense Victor Osimhen. Il motore di cui sopra eroga quindi una potenza di 585 CV, che permette all’auto in questione di raggiungere fino ai 200km/h, nonché ad Anguissa sicuramente di divertirsi quando vi è alla guida.

Il pezzo forte della collazione non è però la splendida auto sopracitata, visto che il centrocampista ha letteralmente fatto spalancare gli occhi a fan ed appassionati tramite il suo ultimo acquisto. Il garage del novantanove azzurro si è infatti da poco arricchito di una delle supercar più amate ed ambite, ovvero una Lamborghini Aventador tutta da scoprire. Le caratteristiche di tale gioiellino sono infatti da brividi, a partire dal motore V12 da 6,5 litri, capace di erogare 740 CV di potenza ad appena 8400 giri/min. 350 i km/h raggiungibili quindi, con il minimo sforzo, dall’auto in questione, che eleve senz’altro il garage di André Frank Zambo Anguissa ad uno dei più in voga e “strong” in casa Napoli.