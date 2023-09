Che auto guida Osimhen

Non solo sul campo: il nigeriano ama sprintare anche per le strade di Napoli. A dimostrarlo, l’auto di cui Osimhen è proprietario.

Che auto guida il bomber e l’idolo di Napoli? Una domanda spesso posta dagli appassionati di automobilismo nonché tifosi azzurri, che oggi ne trovano finalmente risposta. In molti sono infatti i video spopolati sui social ritraenti Osimhen alla guida di vari veicoli, seppur non se ne conoscano a pieno caratteristiche e modello. La risposta tanto attesa vi è quindi nei prossimi paragrafi, con una particolare chicca che piacerà sicuramente a tutti i supporter di fede partenopea.

Il garage di Osimhen, il nigeriano ama i SUV

Fare un giro nel garage di Victor Osimhen equivale ad imbattersi in numerosi SUV a cinque porte. Esso pare infatti essere il modello di auto preferito dal bomber nigeriano, che nella sua collezione ha presente ben due cavalli di battaglia. Il primo è senz’altro una Toyota Land Cruiser, SUV a cinque porte (come già annunciato) dal motore turbodiesel da 2.8 litri e 4 quattro cilindri.

204 CV la potenza del gioiellino di casa Osimhen, cui velocità massima è di circa 175 km/h. Un’auto abbastanza modesta, spesso utilizzata dal nigeriano per tranquilli viaggi in macchina. Spesso infatti l’uomo mascherato è stato paparazzato in giro per la città di Napoli a borde del SUV sopracitato, che malgrado le ottime caratteristiche rima e soltanto l’auto “di riserva” in casa Osimhen. A far rabbrividire i tifosi, infatti, vi è il secondo cavallo di battaglia targato ex Lille.

Il garage del bomber, la Mercedes fa impazzire i tifosi

Eccoci dunque arrivati al gioiello per eccellenza di casa Osimhen. L’auto di punta del nigeriano è infatti una Mercedes classe G, vero e proprio fiore all’occhiello del colosso automobilistico tedesco. Neanche a dirlo, trattasi di un SUV a cinque porte, con caratteristiche ben più prestanti della Toyota di cui sopra. La Mercedes monta infatti un motore V8 da ben 421 CV di potenza, più del doppio rispetto al Land Cruiser. La velocità massima raggiungibile dal classe G è dunque pari a 210 km/h, ma un ulteriore dettaglio ha letteralmente fatto impazzire i tifosi.

In onore alla città di Napoli ed alla maglia indossata dalla squadra, Osimhen ha infatti scelto il modello del SUV color azzurro, che rende ancor più speciale l’auto dell’attaccante. Anche in questo caso, non sono mancati paparazzate e video social nei confronti del nigeriano, riconosciuto dai tifosi a bordo proprio del suddetto bolide.