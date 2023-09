Osimhen in ritiro con la squadra: il suo atteggiamento non piace ai tifosi – VIDEO

La querelle Osimhen sta andando avanti ormai da ore e continua anche a poco tempo dalla partita contro l’Udinese.

Il bomber nigeriano si è reso protagonista di un momento molto complesso con la società, a causa di un video pubblicato dal Napoli stesso su TikTok dopo la partita contro il Bologna. Già quella sera si era scatenato il caos a causa della reazione contro Garcia nel momento della sostituzione. E da qualche ora la bufera continua.

Osimhen in ritiro con il Napoli: il video

Victor Osimhen ha scatenato il caos tra i tifosi del Napoli. Eliminando tutte le foto pubblicate con la maglia azzurra dal suo profilo Instagram ha causato malumore nella tifoseria che, ora, ha iniziato a criticarne ferocemente gli atteggiamenti.

Nonostante questo, però, Garcia lo ha convocato per la partita di questa sera contro l’Udinese e ora a far discutere è il suo atteggiamento quando ha incontrato i compagni in hotel.

Non un buon momento per Victor Osimhen che ora è chiamato a rispondere in campo di fronte al pubblico che lo ha sempre amato e osannato.