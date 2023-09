Napoli- Udinese, dove guardare la partita in streaming e in tv

Tutte le info in merito alla messa in onda di Napoli-Udinese per i tifosi azzurri. Dove seguire il match infrasettimanale del Maradona.

Non c’è attimo di respiro, non c’è attimo di tregua: la Serie A torna in campo nel primo turno infrasettimanale della stagione. Dopo l’apertura con Juventus-Lecce infatti, numerosi saranno gli incontri interessanti di scena mercoledì 27 settembre, tra sfide al vertice e primi match insidiosi. Lo sa bene il Napoli, che non trova la vittoria in campionato da ben 3 turni ed è clamorosamente scivolato a 7 punti dalla vetta occupata dall’Inter. Un distacco esorbitante dopo appena 5 giornate, che una squadra Campione d’Italia non può e non deve affrontare.

Ecco perché un Maradona delle grandi occasioni si prepara ad accogliere e spronare gli azzurri, che mancano dal terreno di gioco casalingo dalla sconfitta contro la Lazio. In quel di Fuorigrotta l’avversario sarà dunque l’Udinese, che tanti bei ricordi porta nelle menti partenopee. Il passato, però, è al momento da accantonare, per concentrarsi sull’attuale situazione che è tutto fuorché rosa e fiori. Napoli-Udinese sarà infatti all-in per entrambe le squadre, con gli azzurri che dovranno assolutamente ritrovare i 3 punti mentre i friulani, in completa emergenza infortuni, dovranno mettercela tutta per fare ulteriormente male agli uomini di Garcia.

Ma quindi, dove sarà possibile seguire la messa in onda del match? Scopriamolo insieme.

Napoli-Udinese, dove seguire il match

Il caldo match del Maradona, cui calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 di mercoledì 27 settembre, è pronto ad emozionare indistintamente i tifosi di Napoli ed Udinese. Azzurri e bianconeri tornano quindi ad affrontarsi nel fu San Paolo dopo il precedente del 12 novembre scorso, terminato 3-2 in favore dei padroni di casa. Già annunciati, inoltre, anche i nomi di chi racconterà la sfida di Fuorigrotta. La telecronaca sarà infatti affidata a Riccardo Mancini, accompagnato dalla seconda voce di Fabio Bazzani. Alla luce di ciò, non è dunque difficile immaginare su quale piattaforma andrà in onda il match.

Napoli-Udinese sarà infatti trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita in TV sarà difatti necessario scaricare l’applicazione in questione su di un televisore tipo smart. Inoltre, per i possessori sia di abbonamento DAZN che di abbonamento Sky, sarà possibile attivare “Zona DAZN” per seguire il match in diretta sul canale 214 di Sky. Infine, per poter seguire Napoli-Udinese in streaming, non basterà altro che scaricare l’app di DAZN sul proprio smartphone, tablet o PC.

Il match non sarà dunque trasmesso su Sky, con i tifosi azzurri che, dopo Genoa-Napoli, dovranno aspettare ancora qualche turno prima di vedere i partenopei nuovamente trasmessi sull’emittente satellitare.