Che vantaggio per il Napoli: emergenza totale, formazione inedita contro gli azzurri

Emergenza piena per gli avversari degli azzurri, cui uomini appaiono contati in vista del match contro il Napoli.

5 partite in 22 giorni caratterizzeranno il calendario del Napoli prima della nuova sosta per le Nazionali che avverrà dopo l’8 ottobre. Nelle agende partenopee figurano infatti i nomi di Bologna, Udinese, Lecce, Real Madrid e Fiorentina, oltre agli già depennati Lazio e Braga che tanti dubbi hanno lasciato nelle menti azzurre.

Un tour de force, questo, che non aiuta certamente la crescita di un Napoli apparso sottotono ed irriconoscibile, al centro delle critiche ed ora anche senza Rrahmani e Cajuste ai box causa problemi muscolari. Tutti danni che continuano ad aggiungersi al già ricco carico partenopeo, “consolato“, se così si può dire, da un particolare dato abbattutosi sugli imminenti avversari. In quanto a posti occupati in infermeria infatti, ad oggi l’Udinese non è seconda a nessuno in Serie A, con i friulani in piena emergenza alla luce dell’impegno del Maradona.

Emergenza Udinese, 9 gli infortunati per i friulani

Napoli ed Udinese è un binomio ormai impresso indelebilmente nelle menti e nei ricordi dei tifosi azzurri, memori oggi e per sempre del pareggio del 4 maggio che ha così sancito ufficialmente il trionfo Scudettato dei partenopei la scorsa annata. Campani e friulani torneranno quindi ad affrontarsi il prossimo mercoledì 27 settembre, sfida che vedrà riaprire le porte del Maradona a quasi un mese dalla sconfitta contro la Lazio e che fungerà da primo impegno infrasettimanale per le due compagini in stagione.

Un match che si prospetta scoppiettante, alle quali le due squadre arriveranno dopo gli incontri con Bologna e Fiorentina. La vicinanza con la sfida del Franchi spaventa e non poco però l’Udinese, che alle prossime giornate di Serie A si affaccerà in emergenza piena. Soprattutto in difesa infatti, ammontano a ben 4 le assenze per i bianconeri, che non trovano di certo conforto in tali dati. Salteranno infatti la sfida di Napoli Masina, alle prese con un infortunio al piede, ed Ebosse, da poco operato al legamento crociato, oltre che un Kabasele alle prese con un problema al flessore. Ai 4 centrali si affianca inoltre i terzino Ehizibue, ancora alle prese con gli strascichi di un infortunio al crociato rimediato la scorsa stagione.

Scalpitano dunque in casa Udinese Guessand e Kristensen, rimasti di fatto unici difensori di ruolo disponibili assieme al duo titolare Bijol-Perez per comporre un trio difensivo del tutto inedito. Come non citare inoltre le altre 5 assenze che caratterizzeranno i friulani anche per il match di Napoli. Mister Andrea Sottil dovrà infatti fare a meno anche del secondo portiere Padelli e degli attaccanti Davis, Vivaldo e Brenner. A completare quindi l’infinita lista vi è Gerard Deulofeu. Lo spagnolo è ancora ai box dopo un tremendo infortunio al ginocchio rimediato proprio in quel di Napoli il 12 novembre scorso.