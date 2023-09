Nuovo allenatore Napoli, svelato il nome per il dopo Garcia

L’inizio di stagione del Napoli è stato horror rispetto alle aspettative: esonero di Garcia e nuovo allenatore.

Il club è partito per difendere il titolo di Campioni d’Italia ma le prime partite stanno andando in un’altra direzione. Il Napoli è in tremenda difficoltà, non riesce a giocare bene né a vincere con continuità e ha seri problemi rispetto alla passata stagione. Come se non bastasse, la squadra sembra non rispettare né seguire i diktat di Rudi Garcia che per l’opinione pubblica è già da esonerare.

Chi firma al suo posto? Quale allenatore è libero e farebbe fare il salto di qualità al Napoli? Le difficoltà si stanno facendo sentire sempre di più e sembra complesso trovare una soluzione.

Esonero Garcia: Improta propone un allenatore al Napoli

L’esonero di Garcia non sembra ancora un’idea di Aurelio De Laurentiis che intende attendere gli svliuppi delle prossime partite per definire bene le possibilità che avrà l’allenatore francese dalla prossima partita in poi.

Chiaro è che saranno i risultati a decidere per l’attuale mister dei partenopei e anche il rapporto di fiducia con la squadra. Osimhen e Kvaratskhelia si sono già scagliati contro di lui e altre uscite infelici del genere potrebbero completamente delegittimare l’ex Lille.

Gianni Improta, ex allenatore del Napoli e oggi opinionista televisivo, ai microfoni di Radio Marte ha parlato della situazione del Napoli e dell’esonero di Rudi Garcia.

“Sarò duro ma la soluzione, oggi, è solo il cambio allenatore“, afferma convinto Improta, che poi continua con la sua tesi e con il pugno duro: “È stato dato un giocattolo perfetto a un ragazzo che non conosce il funzionamento e l’ha smontato“.

Gianni Improta poi fa anche una proposta a De Laurentiis, consigliando il nome del nuovo allenatore che dovrebbe allenare il Napoli: “Leonardo Semplici è come Spalletti, farebbe girare la squadra allo stesso modo“.

“Semplici costa pochissimo e fa andare bene la squadra“, afferma convinto Gianni Improta. Per l’ex allenatore azzurro, insomma, la squadra ha molte difficoltà di gioco e solo un nuovo allenatore potrà cambiare la mentalità della rosa e potrà far giocare di nuovo a memoria la squadra.

Leonardo Semplici ha sicuramente molta esperienza in campo italiano, tra Serie A e Serie B ma il suo profilo non sembra all’altezza di una piazza come Napoli, considerato il suo recente passato. De Laurentiis intanto studia e spera che Garcia ritrovi il bandolo della matassa per continuare nel suo progetto.