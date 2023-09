Quanti biglietti si possono acquistare con la Fidelity Card

Tutte le info necessarie per chi è intenzionato ad acquistare biglietti tramite l’ausilio della Fidelity Card targata Napoli.

Il mondo del calcio moderno è ormai sempre più influenzato dall’essenza delle Fidelity Card, vero e proprio simbolo dell’evoluzione di questo sport divenuta ormai essenziale agli occhi di un tifoso. Anche il Napoli ha infatti ben presto conosciuto tale realtà, con il club campano che ha spesso privilegiato i possessori di tessera durante le fasi di vendita dei biglietti.

Molte volte infatti, i tagliandi sono apparsi come esclusiva per i possessori di tessera del tifoso, portando ad un vero e proprio boom di acquisti della suddetta da parte dei tifosi partenopei. Visto tale incremento di possessori della Card, quindi, ecco tutte le info da conoscere se si è intenzionati ad acquistare un biglietto tramite l’ausilio della SSC Napoli Fan Stadium Card.

Fidelity Card Napoli, quanti biglietti è possibile acquistare

Innanzitutto, è bene sapere che ogni tifoso può acquistare un biglietto tramite tessera del tifoso ogni qualvolta egli lo desiderasse, e non solo durante l’apposita fase di vendita dedicata ai possessori della suddetta card. Se il supporter in questione fosse desideroso di acquistare un proprio tagliano caricandolo digitalmente su Fidelity Card, potrà tranquillamente farlo anche durante il corso della vendita libera dei biglietti, negli store fisici così come online su Ticketone. E dunque, quanti ticket possono essere comprati da un tifoso con tessera del tifoso? Bene, la risposta è più complicata del previsto.

In caso di vendita dei tagliandi predisposta esclusivamente per possessori di Fidelity Card infatti, un singolo tifoso munito di tessera non potrà acquistare biglietti anche per altri supporter sprovvisti invece di card. Questo, in quanto ogni singolo tagliando a disposizione in una fase di vendita NON libera necessita di essere caricato sulla personale tessera dell’acquirente.

Qualora invece un tifoso munito di Fidelity Card volesse acquistare un biglietto per altri supporter muniti di tessera, allora il tutto sarà consentito. Il numero massimo di tagliandi acquistabili è dunque a discrezione della piattaforma Ticketone, che comunicherà attraverso una didascalia sul proprio sito il limite massimo di biglietti acquisibili con una singola transazione. Di solito, esso ammonta a 4, ma è spesso capitato che il numero calasse a 2 in occasione di big match. L’acquirente dovrà inoltre essere a conoscenza del numero e del codice di sicurezza della propria tessera nonché degli altri tifosi a cui è intenzionato comprare il tagliando. I dati andranno inseriti poi, quando richiesto, in fase d’acquisto sulla piattaforma Ticketone, per confermare i nominativi del biglietto che verrà caricato in automatico sulla tessera corrispondente.