Infortunio pesante, coinvolto anche il Napoli: i tempi di recupero

La Serie A è ormai iniziata e già al centro di grandi cambiamenti ogni giornata: c’è un infortunio pesante che coinvolge anche il Napoli.

Gli azzurri non hanno iniziato benissimo la stagione, con due vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle prime quattro partite. La squadra di Rudi Garcia è chiamata a dare subito una sterzata al proprio campionato, visto che lo Scudetto stampato sul petto è fonte di grande orgoglio per tutta la città e per i calciatori che vestono la maglia partenopea.

Le prossime partite saranno già determinanti per stabilire il futuro del Napoli e i reali obiettivi della nuova stagione appena iniziata. Non sono più ammessi passi falsi o si rischia che le altre big prendano la fuga.

Infortunio in Serie A: coinvolto anche il Napoli

La Serie A può essere sorprendente anche quest’anno, con le grandi che si daranno battaglia fino alla fine per poter vincere lo Scudetto e strapparlo dalla bacheca del Napoli. Gli azzurri non hanno certamente iniziato benissimo ma possono ancora riprendersi e dare filo da torcere a tutti.

Tra le outsider di questa stagione c’è sicuramente anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che ha il sogno di tornare in Champions League, arrivando tra le prime quattro della classe. La Dea ha iniziato molto bene la stagione, con molti acquisti nuovi che si sono subito messi a disposizione del nuovo allenatore.

Per l’Atalanta, però, c’è un problema molto importante che rischia di compromettere i risultati delle prossime partite. La Dea ha perso Gianluca Scamacca per un infortunio molto serio. L’attaccante italiano è rimasto vittima di una lesione di primo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra: la diagnosi degli esami a cui si è sottoposto il bomber italiano non è per niente lieve.

Il suo recupero è previsto per la fine di ottobre. Tornano a farsi vivi gli ormai noti problemi fisici dell’attaccante romano che rischia anche di stare fermo più tempo. Ma nonostante il lungo stop dovrebbe tornare in campo per la sfida contro il Napoli del prossimo 25 novembre. La partita d’andata si giocherà al Gewiss Stadium e potrebbe essere un crocevia importante per entrambe le squadre nella corsa ai primi posti.

Ora Gasperini deve fare i conti con un nuovo infortunio in attacco, con Luis Muriel che sembra pronto a rispolverare gli scarpini per tornare in campo ed essere decisivo come faceva fino a qualche anno fa.