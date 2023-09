Braga – Napoli, dove guardare la partita in streaming e in tv

Sporting Braga Napoli è la partita d’esordio degli azzurri nella nuova edizione della Champions League: ecco dove vederla in tv e streaming.

La squadra di Rudi Garcia arriva da un momento fortemente negativo dopo la sconfitta contro la Lazio e il pareggio contro il Genoa. Il gruppo dei campioni d’Italia in carica ha palesato grossi problemi di gestione delle partite ed è stato molto meno pericoloso rispetto a quanto aveva abituato tifosi e addetti ai lavori con Luciano Spalletti.

Ora è tempo di iniziare la Champions League, che l’anno scorso ha visto lo score migliore della storia del Napoli, con il raggiungimento dei quarti di finale. La prima giornata sembra alla portata del Napoli, che farà visita allo Sporting Braga mercoledì alle ore 21.oo.

Dove vedere Braga Napoli di Champions League: tv e streaming

La partita tra Braga e Napoli sarà già un passo importante per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Vincere contro i portoghesi inietterebbe grande dose di autostima nella squadra allenata da Rudi Garcia che, ora, ha bisogno di confronti di un certo livello emozionale per tornare a macinare gioco divertente e a vincere partite importanti.

Per il Napoli sarà obbligatorio non guardare al recente passato, fatto di un avvio di Serie A poco convincente con 7 punti in 4 gare e con tanti punti interrogativi legati a gioco ed identità. Dall’altra parte, il Braga ha iniziato il suo campionato non benissimo, con 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte nelle prime 5 giornate – dunque molto simile al Napoli ma con una delle peggiori difese del campionato – e si è guadagnato l’accesso ai gironi di Champions eliminando ai preliminari prima il Backa Topola e poi il Panathinaikos.

Dove vedere Braga Napoli – La partita di Champions League si giocherà mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 21 nello spettacolare quanto strano Estádio Municipal de Braga. La gara sarà visibile in tv su Sky Sport e su Sky Sport Uno (ai canali 201 e 252).

Sarà possibile seguire la partita anche in streaming, collegandosi all’app di SkyGO e cercando i canali di Sky Sport o Sky Sport Uno. La partita si potrà seguire anche sull’app di NOW TV, su tablet, smartphone o smart tv. E lo stesso vale per Mediaset Infinity.

Chi ha sottoscritto un abbonamento con queste piattaforme può seguire l’esordio in Champions League del Napoli di Rudi Garcia.

Le probabili formazioni di Braga Napoli:

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, José Fonte, Olivera, Marin; Vitor Carvalho, Al-Musrati; Ricardo Horta, Pizzi, Bruma; Abel Ruiz. All. Artur Jorge.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.