Quali giocatori del Napoli schierare al fantacalcio contro il Genoa

Le gioie al fantacalcio possono arrivare dai calciatori del Napoli: l’analisi sulla partita contro il Genoa e i consigli su chi schierare.

I calciatori azzurri sono chiamati ad una grande prova contro il Genoa perché la classifica si è già allungata dopo le prime tre giornate. La sconfitta contro la Lazio ha lasciato il popolo napoletano con tanti dubbi per due settimane – stop dovuto alla sosta per le nazionali – che ora vuole tornare a sorridere. La partita contro il Grifone di Alberto Gilardino sarà tutt’altro che semplice visto che anche i rossoblù arrivano da una sconfitta e hanno collezionato solo 3 punti in classifica.

Consigli Fantacalcio: quali calciatori del Napoli schierare contro il Genoa

La partita tra Genoa e Napoli sembra assolutamente abbordabile per gli azzurri Campioni d’Italia che devono tornare ad imporsi per scalare nuovamente la classifica e provare ad accorciare sulle prime della classe. Ma ci sono anche delle difficoltà di cui dover tenere conto perché il Genoa giocherà di fronte al proprio pubblico ed è affamato di gol e risultati.

MERET – Schierabile, sì, ma fai attenzione. La difesa del Napoli si è dimostrata ancora un po’ ballerina e rischia di subire gli attacchi palla a terra del Genoa. Se hai un secondo portiere che disputerà una partita abbordabile, tieni Meret in panchina. L’imbattibilità del napoleano non è al sicuro.

DI LORENZO – Quasi superfluo consigliarlo. TOP del ruolo, sempre pericoloso in zona gol e portatore sano di bonus e sorrisi per i fantallenatori. Il voto positivo è assicurato. Schieralo.

RRAHMANI – Da schierare. Dopo una partita horror contro la Lazio, il kosovaro vuole riprendersi lo status di perno fondamentale per la difesa del Napoli. Avrà a che fare con Retegui e con gli inserimenti dei trequartisti del Genoa. Spesso si esalta proprio in questi contesti.

JUAN JESUS – Un buon comprimario per la tua difesa ma da non schierareal fantacalcio. Non si sa quando potrebbe perdere il posto da titolare con Ostigard e Natan al lavoro per scalzare “BatJuan”. Non si è dimostrato solidissimo in questo inizio di stagione: meglio evitare.

MARIO RUI o OLIVERA – Chiunque giochi va schierato. I terzini del Napoli sono garanzia assoluta di pericolosità. Cross e piazzati sono spesso di loro competenza (soprattutto Mario Rui) e sarebbe delittuoso lasciarli in panchina.

ANGUISSA – Arriva dalle fatiche della Nazionale, con la quale si è qualificato per la Coppa d’Africa 2024. Ha giocato solo 90 minuti, quindi tornerà pronto per prendere il comando del ‘Ferraris’. Non garantisce troppi bonus ma sempre ottimi voti. Se non hai 3-4 centrocampisti da bonus, schieralo senza dubbio.

LOBOTKA – Vale lo stesso discorso di Anguissa in termini di bonus: pochissimi ma sempre ottimi voti. Nel Classic è quasi uno slot sprecato, a meno che non giochi in leghe da 10 o più. Nel Mantra è un re, considerando la media voto. Schieralo solo se non hai 3-4 centrocampisti da bonus.

ZIELINSKI – È il centrocampista più offensivo e pericoloso del Napoli. Nelle prime tre partite è stato protagonista assoluto con continui inserimenti e si è spesso reso pericoloso con conclusioni dalla distanza. Mantra o Classic che sia, Zielinski va sempre schierato.

LINDSTROM – Prima volta da titolare per Jesper il danese? Bene, tutti devono schierarlo. Ha qualità differenti da Politano (in dubbio per infortunio) e può essere molto pericoloso in zona gol, con i suoi inserimenti e il piede da assist che si ritrova. Listato a centrocampo è un lusso: titolare nel tuo fantacalcio.

KVARATSKHELIA – Ancora ferma la sua casella gol: ma per quanto può restare a secco? La difesa del Genoa si è dimostrata molto pericolante e spesso fuori controllo e proprio in queste situazioni il gioiello georgiano si esalta. Gol e assist sono il suo pane quotidiano, va schierato sempre.

OSIMHEN – Inutile analizzare il suo rendimento e consigliarlo. Se hai Osimhen sei un fantallenatore fortunato. Sempre in campo.

ELMAS – Nelle prime tre partite ha visto poco il campo ma con la Nazionale macedone si è dimostrato on fire. Sempre protagonista con la maglia del suo Paese e ora potrebbe aver convinto anche Garcia. Può essere la sorpresa di giornata: schieralo.

RASPADORI – Anche lui fermo ancora a zero gol (e un rigore sbagliato contro il Sassuolo). Per Rudi Garcia è fondamentale, lo ha già spiegato più volte. Da titolare o a gara in corso può spaccare la partita in ogni momento. Lo avrai preso a pochi crediti, quindi se non hai 2-3 top del ruolo al suo posto, è una carta da giocarsi.

SIMEONE – El Cholito sta aspettando la prima gioia ma sarà sempre un subentrato. Con Osimhen in splendida forma è quasi impossibile la sua titolarità ma se fa parte del tuo roaster di attaccanti e vuoi fare una scommessa, puoi schierarlo.