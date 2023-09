Scudetto, sentenza anti-Napoli: tifosi avvisati

Lo stop del Napoli contro la Lazio ha fatto notizia: la brigata guidata dall’attuale C.t Luciano Spalletti aveva abituato fin troppo bene gli addetti ai lavori.

Dopo due vittorie, il Napoli di Rudi Garcia è incappato nella prima sconfitta stagionale contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

Uno stop quasi paradossale, considerando che forse proprio contro i biancocelesti si è visto nella prima frazione il miglior Napoli di questo avvio stagionale, salvo poi calare vistosamente nella ripresa meritando la il k.o. Ci sarà da lavorare per la nuova guida tecnica, tempistiche fisiologiche considerando o switch avvenuto con Spalletti, in grado di dare una impronta netta ed evidente ad un gruppo che da due anni a questa parte, si era totalmente immerso nelle sue idee tecnico-tattiche.

La Serie A è attualmente guidata da Milan e Inter: le compagini meneghine sono in testa a 9 punti, frutto di 3 vittorie ottenute in altrettante partite, nel caso dei rossoneri, con tanto di scontro diretto vinto in trasferta a discapito della Roma di Mourinho.

Prestazioni solide e propositive, con i nuovi innesti di entrambe le proprietà in grado di mettersi rapidamente in mostra, impressionando i sopracitati adetti ai lavori, che immediatamente hanno pronosticato uno scudetto nuovamente direzionato verso il settentrione.

Chi vince lo Scudetto: la previsone di Orlando

Massimo Orlando, ex calciatore di Fiorentina e Milan, si è espresso proprio in tal senso ai microfoni di TMW Radio.

Un intervento in cui ha valutato il momento dei vari top club italiani:

“Le milanesi sono partite entrambe forti, il derby attualmente è la gara che potrebbe dare maggiori informazioni sulla tipologia di campionato di entrambe” – dichiarazione prevedibile considerando il momento delle compagini e la posta in palio, il classe ’71, ha però poi aggiunto una previsione azzardata: “L’Inter è favorita e se dovesse vincere, potrebbe dare un colpo alla Serie A scappando come fece il Napoli lo scorso anno”.

Un pronostico quantomeno azzardato, soprattutto considerando il paragone con il team Campione d’Italia, autore di una delle stagioni più sorprendenti degli ultimi 10 anni, chiudendo un campionato che li vedeva sfavoriti quasi all’inizio del girone di ritorno.

L’ex centrocampista, ha inoltre chiosato con un pensiero sulla Juventus: “Juventus contro la Lazio? 90 minuti che potrebbero essere utili per comprendere i bianconeri a che punto sono”.

Insomma, forse proprio come avvenuto nell’estate del 2022, un alone d’incertezza, almeno dall’esterno, avrebbe avvolto nuovamente il Napoli, che ha goduto dei favori della stampa unicamente per le prime settimane di questa nuova annata calcistica.

Sarà compito di Osimhen e compagni far ricredere nuovamente tutti, a partire dall’insidiosa trasferta di Genova, che vedrà impegnati quest’ultimi contro il Genoa di Gilardino, alla ricerca dei primi punti casalinghi.

Un appuntamento a cui il Napoli si presenterà con quasi la totalità del proprio arsenale a disposizione, dovendo fare a meno unicamente di Matteo Politano, vittima di un’elongazione al soleo in Nazionale.

Al suo posto, secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe pronto il neo acquisto Lindstrom, da poco rientrato a Napoli dagli impegni con la selezione norvegese e pianemente a disposzione di Garcia.