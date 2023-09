ULTIM’ORA – Problema al polpaccio, il calciatore del Napoli lascia il ritiro della Nazionale

Brutte notizie per il Napoli e per la Nazionale di Luciano Spalletti, uno dei calciatori azzurri ha lasciato il ritiro dell’Italia per infortunio.

Non arrivano buone notizie dal ritiro della Nazionale, rientrata a Coverciano dopo il pareggio per 1-1 in casa della Macedonia.

Come riportato da Sky Sport, infatti, Matteo Politano ha lasciato questa mattina il ritiro dell’Italia e sta rientrando a Napoli. L’attaccante azzurro ha accusato un problema al polpaccio.

Al suo posto pare sia stato chiamato Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna.