Critiche e brutti voti: nessuna pietà per Politano

Politano disastroso: le critiche all’azzurro riecheggiano dopo il pareggio in Macedonia del Nord-Italia.

Il pareggio fra Macedonia del Nord ed Italia ha contribuito notevolmente ad evidenziare quelli che sono gli ancora presenti limiti tecnici della sortita tricolore. Gli azzurri hanno infatti confermato la propria sterilità sotto porta nonché la tendenza a farsi sorprendere e a prendere gol nelle poche occasioni concesse agli avversari. Se per Spalletti i quotidiani sono stati però clementi, evidenziando l’alibi del poco tempo a disposizione del tecnico, tutt’altro discorso si è invece affrontato per Matteo Politano.

Politano non convince, per tutti è il peggiore in campo

Sostituito all’intervallo da Nicolò Zaniolo dopo uno scialbo primo tempo, Matteo Politano è finito inesorabilmente nell’occhio del ciclone. L’esterno del Napoli è apparso infatti spento, svogliato e con poca voglia di fare, usufruendo sempre della stessa finta e dimenticando nello spogliatoio i guizzi in fascia che ne caratterizzano il modo di giocare.

Proprio per questo, Politano è stato ritenuto da Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport il peggiore in campo. Un risultato ampiamente pronosticabile, andato di pari passo con le critiche al calciatore che hanno anche dato vita un’ipotesi nelle menti dei più maliziosi. La convocazione dell’ex Sassuolo potrebbe infatti essere avvenuta solo a causa della mancanza di tempo per Luciano Spalletti, che avrebbe dunque puntato su una fascia destra collaudata già in quel di Napoli.

L’ottimo ingresso di Zaniolo, il recupero di Chiesa e le tempistiche più dilatate potrebbero infatti costare il posto in Nazionale all’esterno già a partire dalla prossima sosta.