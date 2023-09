Festeggiamenti Scudetto in Nigeria, Osimhen fiero: belle parole dell’attaccante

Intervistato in Nigeria, ai margini del ritiro con la propria Nazionale, Victor Osimhen è tornato a parlare del tema Scudetto.

Una vera e propria festa quella respirata all’interno del ritiro della Nigeria. In attesa del match di qualificazione alla Coppa d’Africa contro Sao Tome Principe infatti, molti calciatori della Nazionale biancoverde sono stati sottoposti ad interviste varie. Fra essi, anche l’attaccante del Napoli Victor Osimhen, ascoltato dal canale YouTube Football Fans Tribe.

Scudetto e Pallone d’Oro, le parole di Osimhen

L’intervista per Osimhen si è aperta, ovviamente, con la domanda in merito alla candidatura al Pallone d’Oro, la più gettonata negli ultimi giorni per il bomber. La punta del Napoli ha quindi risposto con sicurezza di esserne fiero e che ciò era il suo sogno da bambino, prima di continuare la chiacchierata facendo leva sul suo carattere che spesso tenta di esprimere senza filtri sui social.

Il campione è poi intervenuto su un tema a lui molto caro, ovvero i festeggiamenti per lo Scudetto del Napoli avvenuti anche in Nigeria. “Per me è stato molto importante. Socializzare con chi mi ha supportato mi ha reso più forte ed ha reso felici i miei amici e la mia famiglia. Sono felicissimo di questo e voglio ringraziare tutti i nigeriani che mi hanno supportato anche nei momenti difficili“, le parole di Osimhen, che ha dichiarato poi che tutto ciò sarà senz’altro d’aiuto in futuro per tutti i nigeriani impegnati in Europa.

Osimhen ha poi rassicurato le figure a lui più vicine, dichiarando di non essere cambiato e di non aver dimenticato la Nigeria, in cui è tornato per le vacanze. “Voglio essere felice e socializzare con molte persone. Voglio essere felice e divertirmi, in modo da poter sempre dare il massimo sul campo grazie al loro supporto“, gli atti conclusivi dell’intervista.