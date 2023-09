Osimhen senza paura dopo la nomination al Pallone d’Oro: “È solo l’inizio”

Osimhen ha iniziato la stagione da dove aveva concluso la precedente, ovvero continuando a segnare. L’attaccante del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ad un portale nigeriano.

Victor Osimhen nella scorsa stagione si è abbattuto come un uragano in Serie A ed in Europa, compiendo una stagione da sogno. L’attaccante del Napoli aveva una fame tremenda dopo alcune stagioni in cui gli infortuni né avevano rallentato l’esplosione.

La stagione passata ha consacrato Osimhen tra i migliori attaccanti del mondo, e la presenza nella top 30 dei candidati per il pallone d’oro è la dimostrazione. L’attaccante nigeriano si è espresso proprio su questo riconoscimento.

Osimhen orgoglioso della candidatura al pallone d’oro

Continuano ad arrivare riconoscimenti per Victor Osimhen. A partire dalla scorsa stagione l’attaccante del Napoli ha iniziato ad accumulare premi individuali, e sembra non essere finita qui. Difatti la fame che contraddistingue Osimhen ci porta a pensare che nel futuro l’attaccante ne riceverà a bizzeffe.

Victor Osimhen è stato intervistato dal portale nigeriano Football Fans Tribe. L’attaccante si è espresso sulla nomination nella top 30 candidati per il Pallone d’Oro. Di seguito le sue dichiarazioni.

NOMINATION PALLONE D’ORO – “E’ bello, gloria a Dio per questo risultato. E’ un grande traguardo per me perché era il mio sogno d’infanzia. Essere lassù tra i migliori per me è una sensazione bellissima e ringrazio chi mi è stato di grande supporto. Questo è solo l’inizio. Continuerò a lavorare duro per assicurarmi di realizzare tutti i miei sogni”.

L’attaccante del Napoli si è mostrato entusiasmato per questo riconoscimento importante, ma ha anche lanciato un avvertimento ai rivali. Il nigeriano è solo all’inizio e non ha alcuna intenzione di fermarsi qui.