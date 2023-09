Zielinski in campo con la Polonia? La decisione dopo le voci sull’infortunio

La decisione su Zielinski è arrivata dopo l’odierna tormentata giornata, fatta di voci contrastanti sulle sue condizioni.

Le voci sulle condizioni di Piotr Zielinski sono state piuttosto contrastanti nella giornata odierna. Il polacco ha infatti lasciato l’allenamento di rifinitura con la sua Polonia in vista del match per la qualificazioni agli Europei di stasera contro le Far Oer anzitempo e si è subito parlato di un possibile infortunio.

Il portavoce della nazionale biancorossa ha però subito chiarito che dietro all’abbandono dell’allenamento da parte del centrocampista azzurro non ci fosse alcun problema fisico, ma solo stanchezza. Voce confortante, ma non troppo per tutti i tifosi del Napoli.

Zielinski-Polonia, la decisione

In tanti quindi si sono chiesti se Zielinski fosse stato impiegato o meno nel match di stasera visto questo chiarimento dalla Polonia, considerando il sospiro di sollievo a metà per una forma fisica che lascia comunque a desiderare.

Le formazioni ufficiali del match fra Polonia e Far Oer non lasciano dubbi: Piotr sta bene e quindi gioca dall’inizio. Insomma, le voci dall’allenamento odierno ed una condizione fisica migliorabile non sono comunque bastate per convincere i polacchi a rinunciare ad uno degli elementi cardine della propria nazionale. Fischio d’inizio alle 20.45 per il match che vede fronteggiarsi due squadre, al momento, agli ultimi due posti del loro gruppo, composto anche da Repubblica Ceca, Albania e Moldavia.