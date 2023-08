Dove vedere il sorteggio di Champions League in tv e streaming: tutte le opzioni

Dove vedere il sorteggio di Champions League, che si svolgerà a Nyon domani alle ore 18.00. C’è attesa per le avversarie delle italiane.

C’è attesa per il prossimo sorteggio di Champions League. L’ultima edizione della massima competizione europea si è chiusa con il trionfo del Manchester City in finale contro l’Inter. I ragazzi di Guardiola partiranno come favoriti anche quest’anno, ma tante sono le mine vaganti pronte a fare lo “scherzetto”. E chissà se fra queste non ci sia proprio qualche squadra italiana.

Le italiane nella competizione saranno quattro: Napoli, Inter, Milan e Lazio. Gli azzurri, in particolare, si presenteranno da campioni d’Italia nella prima fascia della competizione: il presidente De Laurentiis ha già fatto capire che il sogno di vincere la competizione non è affatto impossibile ma, anzi, un obiettivo.

Data e regolamento del sorteggio

Il sorteggio dei gironi di Champions League si svolgerà giovedì 31 agosto alle ore 18 a Nyon. Il regolamento del sorteggio prevede che vengano combinati otto gironi da quattro squadre ciascuno, ognuna proveniente da una delle quattro fasce da cui si potranno estrarre. Non si potranno però in nessun modo combinare squadre provenienti dallo stesso paese: tale possibilità è infatti presente solo a partire dai quarti di finale.

La prima fascia avrà al suo interno le vincitrici dei campionati nazionali, della Champions League (il Manchester City, a sua volta anche campione d’Inghilterra) e dell’Europa League (il Siviglia, arrivato alla competizione proprio grazie a questo trionfo).

Prima fascia: Manchester City, Barcellona, Napoli, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Benfica, Siviglia, Feyenoord.

Seconda fascia: Real Madrid, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal, Inter.

Terza fascia: Milan, Lazio, Salisburgo, Stella Rossa, Shakhtar Donetsk, PSV, Braga, Copenaghen,

Quarta fascia: Lens, Union Berlino, Newcastle, Anversa, Real Sociedad, Young Boys, Celtic, Galatasaray.

Dove vedere il sorteggio di Champions League

Il sorteggio di Champions League sarà visibile su davvero tante emittenti, garantendone così una copertura davvero massima. A trasmettere l’evento sarà innanzitutto Sky, che darà la possibilità di seguirlo sia in tv su Sky Sport 24 (canale 200), ma anche in streaming su Sky Go e Now Tv. In streaming l’evento potrà essere seguito anche su Infinity e su Prime Video.

C’è anche però la possibilità di poter seguire il sorteggio in chiaro: Mediaset infatti lo trasmetterà anche sul canale 20. Un’ulteriore opzione gratuita per vedere l’evento è, infine, il canale Youtube della UEFA. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta!