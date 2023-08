Demme sempre più in rotta col Napoli: spunta una nuova ipotesi per l’addio

Il futuro di Diego Demme è sempre più lontano da Napoli: spunta una nuova ipotesi per il suo addio.

La situazione di Diego Demme è stata una delle più intricate in questo calciomercato del Napoli. Il tedesco ha trovato pochissimo spazio l’anno scorso e non sembra essere una priorità nemmeno nelle gerarchie del nuovo allenatore Garcia. Il suo ruolo sembra essere limitato a quello di vice Lobotka, ma le differenti caratteristiche dei due lasciavano pensare all’arrivo di un nuovo innesto dal mercato come sostituto dello slovacco.

Invece, la cessione del centrocampista, al Napoli dal 2020, non si è mai formalizzata. Adesso, a poco più di un giorno dalla fine del mercato, il suo futuro resta un mistero.

Demme-Fiorentina, formula a sorpresa

Nella giornata di ieri sono spuntate le voci di un possibile interesse della Fiorentina per lui. I viola lo stanno valutando infatti come possibile profilo per il centrocampo in caso di cessione di Amrabat, sondato anche dal Napoli ma su cui però è forte l’interesse del Manchester United.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’idea per permettere l’arrivo di Demme a Firenze sarebbe quella di risolvere il suo contratto col Napoli per poi firmare un biennale con la Fiorentina. Il quotidiano specifica anche che la faccenda sembra avere tutti i connotati di una battaglia: il club azzurro potrebbe non accettare una simile possibilità.