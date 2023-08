Lozano sempre più vicino al Psv: il gesto del calciatore è embelematico

È stata svelata la reazione di Lozano alle notizie odierne per cui l’affare fra Napoli e Psv per la sua cessione sarebbe ancora bloccato.

Non si è ancora sbloccato l’affare che doveva portare Hirving Lozano dal Napoli al Psv Eindhoven. Per il messicano si tratterebbe di un ritorno dopo i due anni in Olanda fra il 2017 e il 2019 prima della sua ricca cessione proprio agli azzurri, che fecero di lui il calciatore all’epoca più costoso della storia azzurra.

La storia d’amore fra Lozano e il Napoli poi non è mai sbocciata fra incomprensioni tattiche e rendimento mai all’altezza delle altissime aspettative. Ora, ad un anno dalla scadenza del suo contratto, la strada della cessione sembra obbligata: senza di questa, il messicano potrebbe solo restare come separato in casa.

Lozano-Psv, c’è il retroscena

Sky Sport ha aggiornato in relazione alla sua situazione: l’accordo manca ancora, sia fra Napoli e Psv ma anche col calciatore stesso. La distanza fra le due società non è però molto netta: gli olandesi si sono spinti a 10 milioni più bonus mentre gli azzurri vorrebbero 15 milioni.

Il messicano, quindi, si è regolarmente allenato oggi coi compagni. Le notizie non lo hanno però lasciato indifferente: Sky Sport infatti conferma anche che l’attaccante avrebbe già salutato i suoi compagni di squadra. Segno dell’attesa di novità che potrebbero arrivare già nella giornata di domani e portare ad una rapida conclusione dell’affare.