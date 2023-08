Lobotka in difficoltà con Garcia? Dalla nazionale slovacca non hanno dubbi

Dalla nazionale slovacca non hanno dubbi su Lobotka, apparso meno brillante del solito nelle prime uscite stagionali con Garcia in panchina.

Il Napoli ha iniziato alla grande il nuovo campionato di Serie A con lo scudetto da campioni d’Italia la petto. Gli azzurri hanno infatti battuto sia il Frosinone allo Stirpe, che il Sassuolo al Maradona. Insomma, i segnali di discontinuità dal vecchio Napoli scudettato di Spalletti, per ora, non sono così visibili.

Tanti commentatori e appassionati però hanno evidenziato come il ruolo di Lobotka sembra un po’ meno centrale in questa squadra dopo l’arrivo di Rudi Garcia in panchina. Lo slovacco non è stato deludente, ma sicuramente meno brillante del solito in queste prime due partite di Serie A e in tanti si chiedono che ciò non derivi dal cambio di allenatore.

Lobotka-Garcia, dalla Slovacchia nessun dubbio

Ha detto la sua anche su questo il team manager della nazionale slovacca Paolo De Matteis, intervenuto a Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Il dirigente ha ricoperto lo stesso incarico anche per il Napoli fra il 2013 e il 2020.

La chiacchierata col dirigente è partita proprio in memoria del suo periodo in azzurro, che egli ricorda come “un’avventura stressante, ma affascinante”. Ricordo anche per l’allenatore azzurro presente al suo arrivo, cioè Rafa Benitez, per lui “una persona straordinaria”. Per quanto riguarda Lobotka, invece, De Matteis ha smorzato le insinuazioni senza dubbi: per lui si tratta solo di calcio d’agosto e ha evidenziato anzi come il Napoli sia ancora un gruppo compatto rispetto ad altre squadre che hanno cambiato tanto.

Chiosa finale sullo Scudetto del 2018: il team manager ha confermato quanto psicologicamente ebbe un impatto la gara Inter-Juventus, tale da togliere certezze e motivazioni alla squadra già in albergo.