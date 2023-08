Napoli, c’è un altro pericolo per il futuro: “no” al rinnovo

Il futuro del Napoli potrebbe vivere momenti molto complicati dovuti alle scelte dei calciatori azzurri riguardo la permanenza.

L’estate 2023 è sicuramente rovente per il Napoli che ha dovuto sostituire un calciatore importantissimo come Kim e gestire anche situazioni molto delicate come quella riguardante Osimhen e quella relativa a Piotr Zielinski. Ma per il futuro gli scenari non sembrano tanto diversi.

Calciomercato Napoli, c’è un altro pericolo: non vuole rinnovare

Essere protagonisti in un club come il Napoli è una fortuna per tutti i calciatori ma è anche un continuo “sgomitare” per trovare spazio in un top club della Serie A, ricco di campioni e di calciatori che possono fare la differenza in ogni momento della stagione. Lo sa bene Elijf Elmas, tuttofare macedone, che negli anni si è ritagliato un ruolo sempre più importante e soprattutto è il dodicesimo uomo perfetto.

Viene utilizzato da mezzala, da esterno, da trequartista e dovunque ce ne sia bisogno: una fortuna per ogni allenatore e per lo stesso calciatore. Proprio queste sue doti hanno portato all’interessamento del Lipsia che, come riferisce Il Corriere dello Sport, ha proposto 30 milioni al Napoli ma la società ha detto no. Ma il nodo più importante riguarda il suo contratto.

Il quotidano rivela che in questo momento storico Elmas non ha alcuna intenzione di firmare il rinnovo. Ha un accordo fino al 2025 e per il momento non pare intenzionato a prolungarlo perchè attende di capire quali saranno gli sviluppi della sua carriera.